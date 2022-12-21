«Завод ТЕХНО» в Заинске: 15 лет в статусе лидера

С 2007 по 2022 год татарстанский завод каменной ваты выпустил почти 30 млн кубических метров минеральной изоляции, которая была направлена на стройки в 44 региона России для тепло- и звукоизоляции жилых, общественных и промышленных зданий. Продукция заинского «Завода ТЕХНО» использовалась при строительстве объектов Универсиады-2013 в Казани, Олимпиады-2014 в Сочи, заводов в Набережных Челнах и Елабуге, торговых центров и жилищных комплексов по всему Поволжью и других стратегически важных объектов в стране.

ЭКОНОМИКА С ГЕОГРАФИЕЙ

Большим событием для отечественной строительной отрасли стал запуск в октябре 2007 года в Заинске первого высокотехнологичного производства негорючей теплоизоляции на основе каменной ваты. Высокий статус мероприятия подчеркивало участие в церемонии открытия Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Руководством корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» татарстанский Заинск в качестве площадки для строительства очередного флагманского завода был выбран не случайно. Свою роль сыграли благоприятный инвестиционный климат в республике и удобное географическое расположение Татарстана, позволяющее обеспечивать продукцией Приволжский, Центральный, Уральский, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

Планомерно осваивая вложенные в развитие средства, а это без малого 4 млрд рублей, расширяя производство и совершенствуя его, к своему 15-летию «Завод ТЕХНО» заслуженно поднялся на вершину рейтинга Приволжского федерального округа по выпуску и реализации утеплителя из каменной ваты и субстратов для агропромышленных комплексов. Ассортимент выпускаемой продукции расширился до 760 позиций! Более чем на 30 процентов увеличилась производительность запущенной в 2020 году линии субстратов для тепличных хозяйств, которые поставляются аграриям Поволжья, Урала и Сибири.

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ

Заинский «Завод ТЕХНО» сегодня признанный новатор корпорации: его сотрудники каждый день внедряют инновационные технологии как при выпуске продукции, так и в управлении производственными процессами. С первого дня предприятие является экспериментальной площадкой для разработки новых видов продукции. Именно здесь за годы работы были испытаны десятки пилотных проектов, которые сейчас внедрены и на других заводах каменной ваты «ТЕХНОНИКОЛЬ».

Благодаря применению инновационных технологий, высокой степени автоматизации и цифровизации производительность труда на предприятии с момента открытия увеличилась на 192 процента. Так, на «Заводе ТЕХНО» работают системы безопасности и дефектоскопии на основе технического зрения. Первая отключает оборудование при появлении человека в опасной зоне, вторая позволила обучить нейросеть распознавать дефекты каждого вида продукции. В итоге некондиция автоматически отправляется в переработку, а качественные плиты - на дальнейшую упаковку.

В своем развитии «Завод ТЕХНО» выполняет роль локомотива, который ведет за собой развитие и в смежных отраслях экономики региона. Дело в том, что почти 40 процентов поставщиков завода - местные компании и предприятия. И это дает положительный мультипликативный эффект: каждое созданное на заводе рабочее место, а сейчас их 322, позволяет занять еще до 8 человек в сопредельных сегментах рынка.

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА

Сегодня средняя заработная плата на «Заводе ТЕХНО» составляет 68 тысяч рублей в месяц. Но не зарплатой единой привлекателен он для своих сотрудников. С 2007 года на предприятии сформированы мужские и женские команды, которые ежегодно принимают участие в первенствах по лыжным гонкам, волейболу, плаванию, шахматам и шашкам, стрельбе из пневматической винтовки, бадминтону, мини-футболу, спортивному туризму, настольному теннису, армрестлингу, баскетболу, а также городской спартакиаде «Сэлеметлек». На протяжении четырех лет завод занимает второе командное место, и это стимул стремиться быть лучшими не только в производстве! Сотрудники завода также сдают нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО - заветные значки уже получили 32 человека.

Завод также активно участвует в жизни города и района, помогая в проведении национальных праздников Сабантуй и Петров день, оказывая помощь малоимущим семьям и детям из неблагополучных семей, детским и взрослым больницам. Так, в Заинской ЦРБ была отремонтирована палата для ветеранов ВОВ и приобретены все необходимые вещи: от специальных коек до микроволновой печи. Помимо этого, предприятие работает с отделом опеки муниципального района, ежегодно организует поездки для детей, делает подарки на День матери, помогает собраться в школу.

СОХРАНИТЬ ПЛАНЕТУ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Большое внимание на «Заводе ТЕХНО» уделяется вопросам экологической безопасности: почти 40 процентов производственного оборудования - это установки, которые позволяют снижать концентрацию выбросов в атмосферу.

Производство утеплителя организовано по замкнутому циклу, является бессточным и безотходным, технологические процессы на линии контролируются автоматикой. Лаборанты следят за качеством продукции на протяжении всего производственного процесса - от входа сырья до выпуска конечного продукта.

На заводе применяются принципы рационального использования природных ресурсов, бережного отношения к отходам, постоянной модернизации газоочистного оборудования, а также контроля выбросов. К примеру, в 2021 году на предприятии установили дополнительную систему очистки отходящих газов от камеры полимеризации на второй производственной линии с эффективностью очистки газов до 95 процентов. В текущем году завод планирует реализовать аналогичный проект для первой линии. Сейчас проводится очень значимая работа по импортозамещению установки дожига газов камеры полимеризации. По сути, это изготовление аналога европейского оборудования, который поможет тиражировать полученный опыт на другие заводы с меньшими затратами.

Соблюдение требований экологической безопасности подтверждает пройденная сертификация в области экологического менеджмента (ISO 14001:2004). Благодаря специализированной программе на предприятии контролируются условия труда, выбросы в атмосферу.

В 2016 году был запущен проект «Рециклинг», который позволил все отходы собственного производства перерабатывать в брикет и использовать для дальнейшего производства продукции. Так же завод одним из первых в России предложил бесплатную утилизацию старого минераловатного утеплителя. Работает это так: отслуживший материал отправляется в переработку и повторное производство каменной ваты, что снижает нагрузку на мусорные полигоны. Таким образом, завод в Заинске перерабатывает как отходы собственного производства, так и помогает решать этот вопрос другим предприятиям строительной отрасли.

«ЭКОЛИДЕР-2022»

Эффективность экологической политики предприятия подтверждает независимое признание. В

2022 году администрация города и Министерство экологии и природных ресурсов Республики

Татарстан признали филиал лучшим предприятием в номинации «Экопредприятие города». Завод также получил диплом номинанта национальной премии в области экологических технологий «Экотех-лидер-2022».

Лучшим доказательством правильности выбранного пути в области охраны окружающей среды может служить тот факт, что различные периодические проверки соблюдения экологического законодательства его нарушений не выявили.

Трогательная деталь: в 2017 году, в честь 10-летия завода, районная администрация выделила предприятию 10 гектаров земли под создание «Аллеи ТЕХНОНИКОЛЬ». С тех пор ежегодно осенью заводчане в рамках экологической акции с большой любовью и уважением высаживают на аллее хвойные деревья. Сейчас здесь уже растут более 650 юных елочек, и эта традиция будет продолжена, пока весь участок не будет покрыт хвойным лесом.

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