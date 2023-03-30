В Татарстане сбивший насмерть ребенка водитель оказался психически нездоров

Под колеса автомобиля едва не попали еще три ребенка Фото: принтскрин видео.

Водитель автомобиля, который насмерть сбил малолетнего велосипедиста в Алексеевском районе Татарстана, состоял на учете у психиатра. С имеющимся у него заболеванием управлять автомобилем нельзя. Однако врач Алексеевской центральной районной больницы выдал заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к вождению. На основании этого документа в декабре 2021 года мужчине выдали водительское удостоверение. К таким выводам пришли сотрудники прокуратуры Татарстана по итогам проведенной проверки.

Надзорное ведомство усмотрело в действиях врача признаки злоупотребления должностными полномочиями. Прокуратура передала собранные материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании – она требует возбудить уголовное дело о должностном преступлении. Кроме этого, будет подан судебный иск о лишении мужчины водительских прав.

Смертельный наезд попал на видео

Напомним, трагедия случилась днем 29 марта на улице 8 Марта в поселке городского типа Алексеевское. Согласно предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» не справился с управлением и совершил наезд на малолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался.

Момент смертельного наезда попал на кадры камеры видеонаблюдения. На ролике видно, как водитель иномарки на высокой скорости заехал в парк, в котором дети катались на велосипедах. Троим из них удалось отбежать в сторону, а один был сбит.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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