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Происшествия30 марта 2023 13:23

В Татарстане сбивший насмерть ребенка водитель оказался психически нездоров

Врача, который выдал ему справку, ждет ответственность
Роман ЕФРЕМОВ
Под колеса автомобиля едва не попали еще три ребенка

Под колеса автомобиля едва не попали еще три ребенка

Фото: принтскрин видео.

Водитель автомобиля, который насмерть сбил малолетнего велосипедиста в Алексеевском районе Татарстана, состоял на учете у психиатра. С имеющимся у него заболеванием управлять автомобилем нельзя. Однако врач Алексеевской центральной районной больницы выдал заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к вождению. На основании этого документа в декабре 2021 года мужчине выдали водительское удостоверение. К таким выводам пришли сотрудники прокуратуры Татарстана по итогам проведенной проверки.

Надзорное ведомство усмотрело в действиях врача признаки злоупотребления должностными полномочиями. Прокуратура передала собранные материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании – она требует возбудить уголовное дело о должностном преступлении. Кроме этого, будет подан судебный иск о лишении мужчины водительских прав.

Смертельный наезд попал на видео

Напомним, трагедия случилась днем 29 марта на улице 8 Марта в поселке городского типа Алексеевское. Согласно предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» не справился с управлением и совершил наезд на малолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался.

Момент смертельного наезда попал на кадры камеры видеонаблюдения. На ролике видно, как водитель иномарки на высокой скорости заехал в парк, в котором дети катались на велосипедах. Троим из них удалось отбежать в сторону, а один был сбит.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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