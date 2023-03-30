В Нижнекамске с машинами на газонах начали бороться с помощью электронного «Ангела»

Теперь местным автомобилистам-нарушителям не стоит надеяться на то, что рядом нет видеокамер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин ратует за платные парковки в городе. С этим пока проблемы. Такие стоянки закрываются, потому что местные автомобилисты не хотят за них платить. Их отношение не устраивает мэра и он объясняет, что эти деньги пойдут на то, чтобы приводить Нижнекамск в порядок. В связи с этим Муллин предложил обсуждать размер платы за парковку. Сейчас же горожане ставят машины куда ни попадя – на газоны и детские площадки. Мест не хватает. Из-за этого в Нижнекамске решили усилить контроль за парковкой автомобилей.

В городе начали использовать систему фотофиксации «ИТ-Ангел», которая апробируется на территории Татарстана. Главное отличие этого электронного «Ангела» от похожих разработок в том, что он предназначен только для фиксации неправильной парковки.

Система представляет собой небольшой компьютерный планшет. С помощью этого гаджета сотрудники отдела административно-технической инспекции Нижнекамска в ручном режиме фотографирует машины-нарушители. Но, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, им требуется помощь бдительных граждан. Так, нижнекамцы могут сообщить локацию, марку и госномер неправильно припаркованного автомобиля в отдел административно-технической инспекции по телефону: 8 (8555) 41-91-43 или в систему «Народный контроль». После этого по указанному адресу и к указанной машине выезжает специалист с планшетом «ИТ-Ангел».

- Сделанные фото загружается в систему, которая вычислит собственника автомобиля. Затем полученные сведения передаются в ГИБДД и хозяину машины выпишут штраф в размере 2 000 рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Казань» в административно-технической инспекции Нижнекамска. – Если наш инспектор не застал автомобиль на месте нарушения, то он может выехать туда снова, к примеру, утром или вечером. Вдруг автовладелец вновь припаркуется на том же месте.

Так, в день с помощью электронного «Ангела» в городе фиксируют от 25 машин, которые их владельцы припарковали на газонах, тротуарах и детских площадках.

Система работает в Нижнекамске всего ничего, поэтому не все местные автомобилисты-нарушители в курсе, что их могут поймать там, где даже нет камер видеонаблюдения. Полное понимание придет, видимо, когда ГИБДД пришлет им «письма счастья» с выписанными штрафами. Не исключено, что большинство получателей пойдут их опротестовывать, но тут, как говорится, все ходы уже записаны, а также сфотографированы.

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