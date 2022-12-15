МТС разогнала скорости интернета на популярных катках и лыжных трассах Казани

МТС укрепила качество связи и расширила покрытие высокоскоростного интернета в популярных местах зимнего отдыха казанцев. В результате скорость интернета на самых посещаемых катках и лыжных трассах города увеличилась в полтора раза.

Улучшенное покрытие и новые скорости стали доступны на лыжных трассах и ледовых аренах каждого района Казани. Так мобильный интернет 4G ускорили на территории Кремлевской набережной, парков Горького и «Черное озеро» в центре, детского парка «Калейдоскоп», Горкинско-Ометьевского леса и «Центра хоккея на траве» в Приволжском районе, парка Победы и стадиона «Ак Барс Арена» в Ново-Савиновском районе, стадиона «Тасма» в Московском районе, а также ледовых арен в Кировском районе.

Не обошли вниманием и лыжников – МТС прокачала скорости LTE на основных лыжных трассах в Березовой роще поселка Дербышки и в лыжно-биатлонном комплексе в Мирном. Помимо этого, дополнительное оборудование было установлено в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» около ИТ-города Иннополис, где каждую зиму отдыхают любители экстремальных видов спорта со всей страны.

- Традиционно в эти месяцы и на каникулах мы фиксируем рост трафика в «зимних» локациях. Отдыхающие делают здесь семейные фото и видео для социальных сетей, общаются в мессенджерах с отставшими на лыжне спортсменами, слушают музыку и подкасты во время катания, пользуются банковскими приложениями для оплаты аренды оборудования. С помощью анализа обезличенных данных нашей BigDatа, мы определяем самые популярные места отдыха жителей и точечно готовим сеть к зимнему сезону, чтобы татарстанцы с комфортом пользовались привычными мобильными сервисами вне зависимости от степени загруженности сети, - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.