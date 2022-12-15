Мини-сериал YaC: закулисье сервисов и технологий Яндекса

Фото: пресс-служба Яндекса

В преддверии Нового года вышел мини-сериал YaC 2022 о технологиях и продуктах Яндекса. Выпуск состоит из девяти эпизодов, которые можно смотреть в любом порядке. Главными героями роликов стали не только технологии, но и люди, работавшие над ними. Каждая серия посвящена определенному сервису или продукту.

По традиции в YaC можно увидеть и то, что компания пока никому не показывала. К примеру, команда Карт в одной из серий рассказала, как в будущем будут выглядеть карты российских городов, в том числе и Казани. Их главная особенность — высокая степень детализации: отрисованы дорожная разметка, деревья и даже уличные лавочки, а дома окрашены в тот же цвет, что и в действительности. По таким картам будет проще ориентироваться как пешеходам, так и автомобилистам.

Яндекс Такси рассказал о том, как с помощью технологий снижать стоимость поездки. Например, алгоритм может предложить чуть дольше подождать автомобиль или после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения. Это удобно и для водителя: так он не будет тратить лишнее время на выезд из заснеженного двора и сможет отправиться на новый заказ быстрее.

Отдельный эпизод посвящен Маркету. Делать онлайн-покупки стало удобнее благодаря специальному пульту управления, который доступен на странице оформления заказа. Жители Казани могут на свое усмотрение получить заказ в одной посылке или в нескольких, оформить доставку на ближайшее время или позже, чтобы сэкономить.

Полезные новшества ждут школьников и родителей, которые помогают своим чадам делать уроки. Яндекс Учебник внедрил рекомендательную систему на основе машинного обучения. Она анализирует результаты ребенка, выявляет пробелы в знаниях и советует, какие темы повторить. Рекомендациями уже можно воспользоваться в Учебнике по математике и русскому языку, в будущем они появятся и для изучающих информатику.

Кстати, некоторые эпизоды снимали на складе Маркета, где работает робот-инвентаризатор, в отделе тестирования Кинопоиска, где с утра до вечера смотрят кино на десятках экранов, и на улицах Москвы, где команда Карт пробует новую навигацию для автомобилистов, а ребята из Go совершают тестовые поездки на новых самокатах.

Посмотреть ролики можно на Кинопоиске и YouTube.