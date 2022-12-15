Новый год - новые правила

Единый налоговый счет значительно упростит уплату налогов для бизнеса Фото: Анастасия Осипова

Федеральный закон от 14.07.2022 №263-ФЗ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, а именно с 01 января 2023 года вводится институт Единого налогового счета (ЕНС).

ЕНС - это счет, открываемый налогоплательщику на уровне Федерального казначейства для добровольного зачисления денежных средств в целях исполнения текущих или предстоящих обязательств по уплате налогов, недоимки и задолженности по пеням и штрафам, с разнесением общей суммы денежных средств, зачисленных на этот счет, по актуальным реквизитам без участия налогоплательщика.

В отличие от традиционной схемы, при которой уплата каждого налога проводилась отдельным платежным поручением, с 01.01.2023 года оплата всех налогов будет осуществляться единым налоговым платежом (ЕНП) одним платежным поручением один раз в месяц с указанием только двух реквизитов – ИНН и суммы.

ЕНС значительно упростит уплату налогов для бизнеса: всего один платеж 28 числа каждого месяца и только два изменяемых реквизита в платежном документе – ИНН плательщика и сумма платежа. Далее налоговый орган самостоятельно распределит перечисленные средства по обязанностям плательщика. При внедрении ЕНС устанавливаются единые сроки сдачи отчетности и перечисления платежей — 25-е и 28-е число месяца соответственно.

Зачет денежных средств будет проведён в определенном порядке: сначала зачтут недоимку по налогам, взносам и сборам, затем предстоящие платежи по ним, далее долги по пеням, по процентам и в последнюю очередь долги по штрафам. При этом, в каждой группе начинать зачет будут с суммы, которая образовалась или должна быть внесена ранее других.

Предложенный механизм распределения средств исключит ситуацию, при которой по одним налогам у плательщика образуется переплата, а по другим – недоимка.

Кроме того ЕНС имеет следующие преимущества:

• Один срок уплаты в месяц;

• Одно сальдо в целом по ЕНС;

• Один день для поручения на возврат;

• Один документ взыскания для банка;

• Один день для снятия блокировки по счету.