Горожане смогут купить ели и сосны на базарах возле крупных торговых центрах и рынках. Фото: Сергей ГАПОН

В Нижнекамске официально открылись ёлочные базары, которые будут работать до 31 декабря. Купить живые ели или сосны на Новый год уже можно возле крупных торговых центров, вскоре также заработают пункты продаж на Центральном и Бызовском рынках, сообщила Администрация Нижнекамского района. Рассказываем, когда откроются елочные базары 2022-2023 в Нижнекамске, и где купить лучшую елку или сосну.

Адреса елочных базаров в Нижнекамске 2022-2023

С 12 декабря в Нижнекамске заработали елочные базары возле гипермаркета «Лента» на улице Лесная, 14 и рядом с торговыми центрами «Эссен» по адресам: проспект Строителей, 55 и улица Гагарина, 25.

Во вторник, 13 декабря, также открылся базар на площадке недалеко от сельскохозяйственной ярмарки «Комета», на проспекте Строителей 2Б.

С 15 числа новогоднюю красавицу можно будет купить возле торговых центров «Аркада», на проспекте Химиков, и «Шатлык», на проспекте Мира, 59.

С 20 декабря елочный базар заработает на «Бызовском рынке» по адресу: улица Бызова, 2А.

Напомним, ранее мы опубликовали подробную афишу открытия новогодних елок и елочных городков в Нижнекамском районе. Для местных жителей подготовили театрализованные представления в парках, скверах и дворах.

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