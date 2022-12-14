Участница шоу «Вызов» из Набережных Челнов рассказала о популярности шахматных онлайн-турниров

Участница шоу «Вызов» Зарина Шафигуллина стала спикером на ежегодном IX Конгрессе: «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Зарина приняла участие в круглом столе «Инновационные технологии и ренессанс российского спорта», на котором обсуждали актуальность российского спорта, как физического, так и киберспорта.

Успешный пример реалити-шоу «Вызов», которое идет на телеканале ТНТ, показал, как важно найти правильную форму подачи контента, который сможет быть интересен обычным зрителям.

Зарина Шафигуллина, отвечая на вопросы модератора круглого стола, рассказала, что за последнее время популярность шахматных онлайн-турниров возросла, и что шахматы наряду с киберспортом – это спорт будущего.

«Во время пандемии появилось большое количество шахматных турниров онлайн. А с начала весны 2020 года популярность шахмат стала расти на различных стриминговых и онлайн-площадках, где можно было играть, не выезжая на соревнования. Шахматные турниры онлайн очень схожи с киберспортом, а поскольку киберспорт – это спорт будущего, то на вопрос, являются ли шахматы игрой будущего – ответ положительный. Когда случился бум шахматных онлайн-турниров, был риск, что молодое поколение перестанет играть на оффлайн-турнирах. Но, как показывает практика, все хотят играть вживую. Шахматы – это такая игра, где хочется видеть противника, ощущать атмосферу зала — это придает игре особый шарм. Но новые технологии помогают в процессе обучения актуализировать и структурировать их», – рассказала Зарина.

Проект «Вызов», который создан и реализован негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и холдингом «Газпром-Медиа», выходит на телеканале ТНТ. Это уникальное спортивно-развлекательное шоу, объединившее два мира: мир науки, искусства и культуры, а также мир блогинга, кино и спорта. Участники проекта проходят сложные экстремальные задания, находясь в одном из самых живописных российских мест – в Карелии. Только взаимовыручка и умение находить общий язык позволяют участникам разных сфер современной жизни идти к финалу и бороться за солидный выигрыш. Ведущие шоу – заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова и главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев.