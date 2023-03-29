Антон Собин про отдел по управлению клиентским опытом и его пользу для бизнеса

Задачи Customer Experience Department3
Деятельность отдела по управлению клиентским опытом (Customer Experience Department) часто путают с работой call-центра, хотя разница между ними огромная. Сотрудники call-центра отвечают только за этап обращения клиентов, в то время как отдел управления клиентским опытом — за предоставление лучшего опыта на всех этапах взаимодействия клиентов с компанией.
- Отдел по управлению клиентским опытом оптимизирует воронку продаж и увеличивает конверсию за счет исправления выявленных на ней барьеров. Сотрудники отдела заняты тем, что генерируют идеи для новых продуктов и направлений. Они тестируют гипотезы, сокращая затраты на запуск продуктов, которые не принесут прибыль и помогают бизнесу быстрее найти прибыльную нишу. Но в целом главная задача отдела по управлению клиентским опытом сводится к улучшению взаимодействия компании с клиентами и повышения уровня их удовлетворенности, — отмечает Антон Собин.
Состав Customer Experience Department
Структура отдела по управлению клиентским опытом варьируется в зависимости от компании, ее размера и потребностей. Зачастую малый бизнес обходится одним аналитиком в штате, поскольку у небольших компаний не так много клиентов.
Аналитик задает параметры для выборки и созвона с клиентами, проводит глубинные интервью и составляет карту путешествия клиента (CJM), фиксируя на ней барьеры на пути клиента, после чего презентует карту коллегам из смежных отделов.
Для среднего бизнеса характерно наличие в штате большой команды специалистов, необходимых для CX-трансформации. Собин Антон Андреевич отмечает, что они должны быть профессиональны, компетентны и благодаря правильной коммуникации с клиентами уметь калибровать их влияние на бизнес. В крупных компаниях создаются дирекции по управлению CX, состоящие из нескольких отделов.
Обычно в состав отдела по управлению CX входит:
1. Руководитель: отвечает за разработку стратегии управления CX и координацию действий сотрудников.
2. Менеджер: анализирует и улучшает опыт клиентов на всех этапах их взаимодействия с компанией.
3. Специалист по обслуживанию: работает в службе поддержки, отвечает на вопросы потребителей, решает их проблемы и конфликты.
4. Аналитик: собирают и анализируют данные для понимания потребностей и ожиданий клиентов.
5. Маркетолог: создает маркетинговые стратегии и коммуникации, которые улучшают процесс взаимодействия компании с потребителями.
6. UX/UI-дизайнер4 : разрабатывает удобный и интуитивно понятный интерфейс, благодаря которому клиентам становится проще пользоваться продуктами и услугами компании.
7. Проектный менеджер: координирует проекты, связанные с улучшением клиентского опыта, следит за выполнением сотрудниками отдела задач в поставленные сроки.
8. Тренер: обучает персонал компании, повышая качество обслуживания клиентов.
- Перечисленные специалисты работают в тандеме, чтобы поднять уровень клиентского опыта. Каждый сотрудник отдела CX отвечает за определенную область задач, но вместе они создают единую систему, направленную на повышение уровня лояльности клиентов и прибыли в бизнесе, — отмечает Антон Собин.
Как оценить уровень клиентского опыта? Для этого сотрудники отдела CX используют следующие метрики:
- Индекс лояльности NPS (Net Promoter Score).
После совершения покупки клиентам задается вопрос: «Порекомендуете ли вы компанию своим близким и друзьям? Оцените ответ по шкале от 0 до 10, где 0 — ни за что не рекомендую, 10 — охотно рекомендую».
- Оценка качества сервиса и обслуживания CSI (Customer Satisfaction Index).
После совершения операции или обращения в службу поддержки клиента просят оценить работу оператора по шкале от 1 до 5 баллов.
- Оценка пользовательских усилий CES (Customer Effort Score).
Клиента просят оценить свои усилия по оформлению заказа, используя шкалу от 1 до 5, где 1 — очень сложно, а 5 — очень легко. Антон Собин напоминает, что чем меньше усилий для получения продукта или услуги приложил клиент, тем выше уровень его лояльности.
- Карта путешествия клиента CJM (Customer Journey Map).
С помощью карты можно визуализировать путь, пройденный клиентом и зафиксировать барьеры, с которым он столкнулся. Для этого Собин Антон Андреевич рекомендует сначала выявить проблемные продукты или сервисы через количественные исследования, а затем детализировать их и установить причины недовольства клиентов, проведя с ними глубинные интервью и совместно составив CJM.
- Вопросы для измерения метрик и структура CJM должны строиться под задачи бизнеса. Только тестируя разные формулировки и различные сегменты исследования, можно найти ту связку, которая даст компании максимальный результат, — отмечает Антон Собин.
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1 Магистр делового администрирования
2 Администратор базы данных
3 Отдел по работе с клиентами
4 Пользовательский опыт/Интерфейс пользователя