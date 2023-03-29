Антон Собин про отдел по управлению клиентским опытом и его пользу для бизнеса

Задачи Customer Experience Department3

Деятельность отдела по управлению клиентским опытом (Customer Experience Department) часто путают с работой call-центра, хотя разница между ними огромная. Сотрудники call-центра отвечают только за этап обращения клиентов, в то время как отдел управления клиентским опытом — за предоставление лучшего опыта на всех этапах взаимодействия клиентов с компанией.

- Отдел по управлению клиентским опытом оптимизирует воронку продаж и увеличивает конверсию за счет исправления выявленных на ней барьеров. Сотрудники отдела заняты тем, что генерируют идеи для новых продуктов и направлений. Они тестируют гипотезы, сокращая затраты на запуск продуктов, которые не принесут прибыль и помогают бизнесу быстрее найти прибыльную нишу. Но в целом главная задача отдела по управлению клиентским опытом сводится к улучшению взаимодействия компании с клиентами и повышения уровня их удовлетворенности, — отмечает Антон Собин.

Состав Customer Experience Department

Структура отдела по управлению клиентским опытом варьируется в зависимости от компании, ее размера и потребностей. Зачастую малый бизнес обходится одним аналитиком в штате, поскольку у небольших компаний не так много клиентов.

Аналитик задает параметры для выборки и созвона с клиентами, проводит глубинные интервью и составляет карту путешествия клиента (CJM), фиксируя на ней барьеры на пути клиента, после чего презентует карту коллегам из смежных отделов.

Для среднего бизнеса характерно наличие в штате большой команды специалистов, необходимых для CX-трансформации. Собин Антон Андреевич отмечает, что они должны быть профессиональны, компетентны и благодаря правильной коммуникации с клиентами уметь калибровать их влияние на бизнес. В крупных компаниях создаются дирекции по управлению CX, состоящие из нескольких отделов.

Обычно в состав отдела по управлению CX входит:

1. Руководитель: отвечает за разработку стратегии управления CX и координацию действий сотрудников.

2. Менеджер: анализирует и улучшает опыт клиентов на всех этапах их взаимодействия с компанией.

3. Специалист по обслуживанию: работает в службе поддержки, отвечает на вопросы потребителей, решает их проблемы и конфликты.

4. Аналитик: собирают и анализируют данные для понимания потребностей и ожиданий клиентов.

5. Маркетолог: создает маркетинговые стратегии и коммуникации, которые улучшают процесс взаимодействия компании с потребителями.

6. UX/UI-дизайнер4 : разрабатывает удобный и интуитивно понятный интерфейс, благодаря которому клиентам становится проще пользоваться продуктами и услугами компании.

7. Проектный менеджер: координирует проекты, связанные с улучшением клиентского опыта, следит за выполнением сотрудниками отдела задач в поставленные сроки.

8. Тренер: обучает персонал компании, повышая качество обслуживания клиентов.

- Перечисленные специалисты работают в тандеме, чтобы поднять уровень клиентского опыта. Каждый сотрудник отдела CX отвечает за определенную область задач, но вместе они создают единую систему, направленную на повышение уровня лояльности клиентов и прибыли в бизнесе, — отмечает Антон Собин.

Антон Собин о метриках управления клиентским опытом

Как оценить уровень клиентского опыта? Для этого сотрудники отдела CX используют следующие метрики:

- Индекс лояльности NPS (Net Promoter Score).

После совершения покупки клиентам задается вопрос: «Порекомендуете ли вы компанию своим близким и друзьям? Оцените ответ по шкале от 0 до 10, где 0 — ни за что не рекомендую, 10 — охотно рекомендую».

- Оценка качества сервиса и обслуживания CSI (Customer Satisfaction Index).

После совершения операции или обращения в службу поддержки клиента просят оценить работу оператора по шкале от 1 до 5 баллов.

- Оценка пользовательских усилий CES (Customer Effort Score).

Клиента просят оценить свои усилия по оформлению заказа, используя шкалу от 1 до 5, где 1 — очень сложно, а 5 — очень легко. Антон Собин напоминает, что чем меньше усилий для получения продукта или услуги приложил клиент, тем выше уровень его лояльности.

- Карта путешествия клиента CJM (Customer Journey Map).

С помощью карты можно визуализировать путь, пройденный клиентом и зафиксировать барьеры, с которым он столкнулся. Для этого Собин Антон Андреевич рекомендует сначала выявить проблемные продукты или сервисы через количественные исследования, а затем детализировать их и установить причины недовольства клиентов, проведя с ними глубинные интервью и совместно составив CJM.

- Вопросы для измерения метрик и структура CJM должны строиться под задачи бизнеса. Только тестируя разные формулировки и различные сегменты исследования, можно найти ту связку, которая даст компании максимальный результат, — отмечает Антон Собин.

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1 Магистр делового администрирования

2 Администратор базы данных

3 Отдел по работе с клиентами

4 Пользовательский опыт/Интерфейс пользователя