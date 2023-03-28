В Казани выберут девушек для участия в конкурсе «Краса Татарстана-2023»

Победительницы из республики ежегодно становятся обладателями титулами всероссийского конкурса.

16 апреля (воскресенье) в Казани пройдет кастинг участниц «Краса Татарстана-2023». На конкурс красоты приглашаются девушки со всей республики в возрасте от 15 до 25 лет.

- С собой иметь черный купальник и туфли, - сообщают организатор регионального конкурса театр моды «Персона».

Кастинг пройдет по адресу: ул. Декабристов, 96. Начало в 12.00. Финал же состоится 4 мая. Стоит отметить, что победительницы республиканского конкурса красоты и таланта представят Татарстан на федеральном уровне – в конкурсе «Краса России-2023».

- Республиканский конкурс «Краса Татарстана» проводится в 13 раз. И каждый год - это яркое, красивое мероприятие. В конкурсе принимают участие все больше талантливых и воспитанных девушек нашей многонациональной республики, - рассказывает организатор конкурса в Татарстане.

Не секрет, что победительницы из республики каждый год становятся обладателями титулов всероссийского конкурса «Краса России». Это, в том числе вице-мисс, мисс Юность и Краса Приволжского федерального округа.