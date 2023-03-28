Татарстанским школам представили бесплатные материалы для обучения интернет-безопасности

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МТС, цифровая экосистема, подготовила просветительские уроки для обучения школьников 5-8 классов цифровой гигиене и информационной безопасности. Материалы помогут учителям в интересном игровом формате доступным языком рассказать о современных киберугрозах и основных способах защиты от них, принципах безопасного общения и поведения в сети.

Познавательные методические материалы размещены на сайте творческого онлайн-проекта МТС «Поколение М» в разделе «Дети в интернете». МТС разработала их совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Урок рассчитан на детей в возрасте 12-15 лет и содержит информацию по 12 основным разделам киберграмотности. Школьники узнают в том числе о том, как противостоять кибербуллингу, какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью, как защитить себя от мошенничества в сети. В материалах затрагиваются темы безопасного поведения в социальных сетях, рассказывается об инструментах виртуальных коммуникаций, а также приводятся примеры безопасных ресурсов с полезным, развивающим и развлекающим контентом.

- Мы воспитываем детей, показывая, как вести себя в тех или иных ситуациях, обучаем их базовым правилам дорожного движения, заботимся об их безопасности. Знать правила интернет-гигиены сегодня также важно и естественно, как чистить зубы или не переходить дорогу на красный – смартфоны и другие гаджеты дети используют уже с начальных классов. МТС как цифровая экосистема и один из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде считает своим долгом помочь детям, их родителям и учителям сделать учебу и досуг в интернете безопасным и комфортным. Мы рады поделиться своей экспертизой в области кибербезопасности и цифровой гигиены со школами республики, – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Методические материалы составлены на простом и понятном и детям, и старшему поколению «языке», использовать для просветительской беседы со школьниками их могут как школьные учителя, так и родители.