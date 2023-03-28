Университет, пекарня и попытка самоубийства: как прошел казанский период жизни Максима Горького

Максим Горький жил в Казани с 1884 по 1888 год.

В этот вторник, 28 марта, отмечается 155-летие со дня рождения выдающегося русского писателя, драматурга и публициста Максима Горького (Алексей Пешков). Его казанский период жизни сыграл большую роль в становление его как личности.

Здесь он пытался поступить в университет, лепил булки и даже хотел покончить жизнь самоубийством. Рассказываем, как прошел казанский период жизни Максима Горького и какие мероприятия подготовили в Казани в честь его дня рождения.

Пытался поступить в Казанский университет, но не смог

Максим Горький приехал в Казань шестнадцатилетним юношей в августе 1884 года. У него была мечта — поступить в Казанский Императорский университет (сегодня КФУ, - Ред.). Внушил ему эту затею его друг-гимназист Николай Евреинов, который некогда жил на чердаке в одном доме с будущим писателем.

В первое время Максим Горький гостил в доме у Евреинова. Матери его друга на маленькую пенсию, кроме своих двух сыновей, пришлось кормить еще и третьего едока. Горький все понимал и тогда принял решение уйти от Евреиновых. Он стал жить своим трудом, а мечты об университете похоронил.

Родился в Казани душой

Евреинов ввел его в круг своих знакомых, где было много прогрессивно настроенной молодежи из казанского отделения «Народной воли». Их пламенные речи во многом способствовали тому, что Максим Горький решил посвятить себя служению революционной идее. В Казани сформировались не только черты характера Горького, но и основы его мировоззрения.

- Физически я родился в Нижнем Новгороде. Но духовно - в Казани, - не раз говорил Максим Горький.

Внушил Горькому затею поступить в университет его друг, гимназист Николай Евреинов.

Лепил булки и месил тесто

Чтобы добыть себе на пропитание Максим Горький работал грузчиком на казанских пристанях. В 1884 году он знакомится с народником и купцом Андреем Деренковым. По его же совету будущий писатель осваивает ремесло пекаря.

В 1886 году Горький становится помощником пекаря в булочной Деренкова на улице Большая Лядская, а в 1887 году работает в новой булочной А. С. Деренкова на углу улиц Бассейная и Театральная. Ежедневно вручную он вымешивал до трехсот килограммов теста для выпечки булок.

Это уже потом - в 1938 году в здании, где располагались булочная и пекарня Деренкова, открылся литературно-мемориальный музей Максима Горького. В подвале воссоздана историческая обстановка пекарни, в которой трудился писатель.

Пытался покончить жизнь самоубийством

В декабре 1887 года Максим Горький едва не покончил жизнь самоубийством. К счастью, он поранил себе только левое плечо.

Сторож Федоровского монастыря Мустафа Юнусов вовремя привез юношу в земскую больницу. Отчасти благодаря ему Максим Горький остался жив, хотя мог умереть от потери крови. Приходил в себя будущий писатель в Красновидово.

О том, что вызвало желание покончить жизнь самоубийством, пишут разное. Смерть любимой бабушки Акулины Ивановны, безответная любовь к Марии Деренковой, разочарование в революционной борьбе — все это могло повлиять на Максима Горького.

В Казани родились сюжеты его 20 произведений

В Казани родились сюжеты более 20 его литературных произведений. Побывав на самом дне общества, Максим Горький описал его в своих рассказах: «Бывшие люди», «Хозяин», «Двадцать шесть и одна», «Коновалов». А на автобиографическом материале была создана повесть «Мои университеты».

Первые рассказы публиковал в казанской газете «Волжский вестник»

Свои первые рассказы Максим Горький публиковал в казанской газете «Волжский вестник». Еще до революции он стал следить за татарской литературой. В 1909 году писатель рекомендовал перевести на русский язык стихи Габдуллы Тукая, а в 1911-1912 годах и вовсе предлагал издать на русском языке «Татарский литературный сборник». Он вел оживленную переписку по этому поводу с Казанью и принимал участие в редактировании присланных материалов. Не ослаблялись Максима Горького связи с татарскими писателями и после революции. Так, он оставил важный след в творчестве Кави Наджми и Хусаина Ямашева.

- Мы вышли из-под широкого рукава Максима Горького, - говорили они.

В подвале музея воссоздана историческая обстановка пекарни, в которой трудился писатель. Фото: Литературно-мемориальный музей Максима Горького

Программа молодежного фестиваля «ГорькийФест» 2023 в Казани

Во вторник, 28 марта, в Казани пройдет музыкально-литературный фестиваль «ГорькийФест». Жители и гости столицы Татарстана смогут посетить лекции, фотовыставку, презентацию книги и фильма, а также музыкальные меропрития. Вход на все события бесплатный по предварительной регистрации

11.00 - Лекция «Между суровой жизнью и литературной сказкой, или как из наивного юноши стать известным писателем»

Место проведения: Культурный центр им. Александра Пушкина

Доктор филологических наук Лия Бушканец прочитает лекцию о нелегкой жизни юного Максима Горького, его тяжелом кризисе в Казани и роли книг в его судьбе. Предварительная регистрация по ссылке.

13.00 - Презентация книги «Максим Горький и Красновидово»

Место проведения: Музей Максима Горького и Федора Шаляпина

Книга раскрывает важный этап жизни писателя в старинном русском селе на Волге, а также историю самого Красновидово. Большинство материалов представлены впервые и собраны в ходе экспедиций, а также архивных изысканий.

В это же время в музее презентуют выставку традиционной одежды жителей села Красновидово «Крестьянский быт. Красновидово. XIX век».

14.00 - Литературно-музыкальная программа «Духовно родился в Казани»

Место проведения: Культурный центр им. Александра Пушкина

Программа посвящена яркой личности писателя. Она о людях, которые повлияли на судьбу Горького, о его первой любви, его музах, благодаря которым рождались великие произведения. Мероприятие пройдет при участии поэтического театра «Диалог». Регистрацию для посещения мероприятия можно пройти здесь.

16.00 - Открытие фотовыставки «Горький и Шаляпин. Точка отсчета - Казань»

Место проведения: Культурный центр им. Александра Пушкина

На выставке покажут фотографии казанского периода Шаляпина и Горького, а также крестьянские костюмы, что носили в те времена жители села Красновидово.

Выставка будет работать с 11.00 до 19.00. Вход на торжественное открытие по пригласительным. Саму экспозицию можно будет посетить до 15 мая. Режим работы выставочного зала со вторника по субботу с 13.00 до 19.00.

17.00 - Презентация фильма «Следами Горького по Казани и Красновидово»

Место проведения: Культурный центр им. Александра Пушкина

В рамках презентации состоится творческая встреча с автором и режиссером фильма Эдуардом Хайруллиным. Предаврительная регистрация по ссылке.

18.30 - Торжественный концерт «Музыкант прозы»

Место проведения: Культурный центр им. Александра Пушкина

В программе прозвучат любимые музыкальные произведения писателя. Прозвучат и его произведения «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике». Все мероприятие будет пронизано строками Горького.

Выступать на сцене будут лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Дмитрий Босов, Денис Денисов, Сергей Русских, Василиса Филатова и не только. Записаться на концерт.

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