Сдавать старые медикаменты на переработку необходимо для того, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Фото: пресс-служба КФУ

В Университетской клинике Казанского федерального университета (КФУ) разместили специальные контейнеры для лекарств, у которых вышел срок годности. Сдавать их на переработку необходимо для того, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Инициатором экологического проекта стала аспирантка вуза Одина Махмудова.

Стоит отметить, что подобный проект раздельного сбора медикаментов впервые реализуется в столице Татарстана.

Для чего нужен раздельный сбор просроченных лекарств

По словам Одины, в России имеются нормативные документы, которые регулируют управление медицинскими отходами в учреждениях здравоохранения, но при этом в городах нет централизованной утилизации просроченных медикаментов.

Девушка объяснила, что собранные в Университетской клинике лекарства будут проанализированы и отданы в специальную утилизирующую компанию, сообщает пресс-служба университета.

Где можно сдать просроченные лекарства на утилизацию

Специальные контейнеры установили в отделениях Университетской клиники КФУ по адресам: улица Вишневского, 2А и улица Шмидта, 31.

Как правильно самостоятельно утилизировать лекарства

Для безопасной утилизации просроченных медикаментов необходимо извлечь их из упаковки или контейнера. Затем лекарства нужно смешать с веществом, не вступающим в реакцию с препаратом, например, кофейной гущей или наполнителем для кошачьего туалета.

Медикаменты важно герметично упаковать и лишь в таком виде выкинуть в общий бытовой мусор. С упаковок от лекарств необходимо стереть все личные данные и комментарии врача.

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