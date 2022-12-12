Власти Чебоксар озвучили планы по дорожному нацпроекту на 2023 год

На все запланированные работы потребуется 1,2 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба Администрации г. Чебоксары

В понедельник, 14 декабря, на совещании у главы Чебоксар Евгения Кадышева и главы местной администрации Дениса Спирина были озвучены планы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2023 год. Как оказалось, в города планируют отремонтировать 14 участков автомобильных дорог общей протяженностью 10,1 километра, завершить реконструкцию улицы Гражданская и начать строительство автодороги по улице 1-я Южная. Кроме того, ожидается капремонт улицы Ашмарина (на участке от улицы Орлова до проспекта Яковлева), Лапсарского проезда и Октябрьского моста. На все это будет потрачено 1,2 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба Администрации г. Чебоксары

Фото: пресс-служба Администрации г. Чебоксары

Отметим, что строительство дороги ул. 1-я Южная предусматривает прокладку участка автодороги от улицы 1-я Южная до улицы Рихарда Зорге, а также устройство тротуара и освещения. Работы должны быть завершены к январю 2023 года.

Проектно-сметная документация капитального ремонта Октябрьского моста сейчас проходит проверку в госэкспертизе. Там же пока находится проектно-сметная документация капремонта участка дороги по улице Ашмарина.

Что касается капитального ремонта Лапсарского проезда, то в проекте учтено пересечение автомобильной дороги более чем с 200-ми участками коммуникаций. В ходе реализации могут быть выявлены ранее необнаруженные сети, что может привести к необходимости корректировки проекта, удорожанию и увеличению сроков реконструкции. В настоящее время готовится конкурсная документация по определению подрядной организации.

Отметим, что в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Чебоксарах было отремонтировано 15 участков дорог протяженностью 10,4 километра, выполнен капитальный ремонт двух участков автодорог и продолжается реконструкция улицы Гражданская.

Скорректированный проект по улице Гражданская в настоящее время находится на проверке в госэкспертизе, после получения положительного заключения будет заключено дополнительное соглашение на продление сроков реконструкции до 2023 года.

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