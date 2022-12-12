«От отчаяния я устраивала забастовки и голодовки»: жительница Татарстана, воспитывающая 12 детей, не может получить медаль «Материнская слава»

В районной администрации говорят, что дети имеют приводы в полицию, а потому семье не положена награда. Фото: Личный архив героя публикации

Долгие годы Оксана Рыжкова молчала о том, как сотрудники администрации Комсомольского района Набережных Челнов отказали ей в выдаче медали «Ана даны – Материнская слава». И это, несмотря на то, что женщина воспитывает 12 детей и успевает заниматься благотворительностью. «Комсомольская правда - Казань» попыталась разобраться в этой запутанной истории

«Сказали, что я - недостойная мать»

По словам Оксаны Рыжковой, она пришла в администрацию Комсомольского района, когда у нее было пять родных и шесть приемных детей (для последних она является опекуном). Однако, как вспоминает женщина, на просьбу представить ее к государственной награде Татарстана – медали «Ана даны – Материнская слава», ей заявили, что она - недостойная мать.

Отказ там объяснили тем, что дети Рыжковой имеют приводы в полицию, говорит она. Женщина уточняет, что все дело в том, что однажды на детской площадке ее четырехлетняя дочка заступилась за детей, которых обижали мальчики, и дала отпор одному из обидчиков. Его мать написала заявление в полицию.

Рыжкова вспоминает, что не получала понимания от чиновников и раньше. Так, например, по ее словам, в 2011 году Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская на круглом столе заявила Оксане, что той не положена медаль, так как она не замужем и воспитывает детей от разных мужчин.

У Оксаны Рыжковой пять родных и шесть приемных детей (для последних она является опекуном). Фото: Личный архив героя публикации

Что говорят власти?

Корреспондент «Комсомолки» связался с замглавы администрации Комсомольского района Набережных Челнов Эльвирой Валиевой.

- А за что Оксане Рыжковой, собственно говоря, давать медаль «Материнской славы»? Ее дети постоянно совершают правонарушения и имеют приводы в полицию. Как вы считаете, она хорошо их воспитывает? – ответила Валиева.

На вопрос, о каких правонарушениях идет речь, замглавы заявила, что не может разглашать информацию, касающуюся несовершеннолетних.

Кому положена медаль «Ана даны – Материнская слава»?

Медаль «Ана даны – Материнская слава» является государственной наградой Татарстана, знаком высшей степени материнского отличия и признания высокого уважения к женщине-матери.

Согласно п. 2 ст. 11 о Положении медали, ей награждаются матери, родившие и воспитывающие пять и более детей, среди которых должен быть хотя бы один несовершеннолетний. При этом мать должна добросовестно относиться к воспитанию детей.

История Оксаны Рыжковой

Оксана Рыжкова рассказывает, что в 2003 года они всемером ютились в квартире площадью в 27 квадратных метров. Женщина работала, пытаясь прокормить шесть детей, а в свободное время бегала по инстанциям в борьбе за улучшение жилищных условий.

В тот момент, когда очередь семьи Рыжковых на получение квартиры вот-вот должна была подойти, их вычеркнули из списка, потому что дети успели вырасти.

- От отчаяния я устраивала забастовки и голодовки, - вспоминает женщина. - А меня то и дело забирали в полицию для разбирательств.

На радость семье, в 2014 году благотворительный фонд Алины Кабаевой подарил им дом площадью 163 «квадрата». Однако из-за того, что их жилье стало таким большим, Рыжковы перестали получать субсидию на оплату ЖКХ и ряд других льгот.

- А ведь за коммуналку я плачу по 10-15 тысяч рублей в месяц, – признается Оксана.

Денег вновь стало нехватать. Но деньги - еще полбеды, говорит женщина. Не меньше ее обижает то, что семью не приглашают на праздники и не отправляют в санатории.

- Ни на один праздник наша администрация меня не приглашает. Я сама все выбиваю - путевки в санаторий, подарки на Новый Год. Причем, всего приходится добиваться с большим трудом и в основном через жалобы, – сетует Рыжкова.

Оксана замечает, что, несмотря на свою борьбу, она успевает заниматься благотворительностью. Недавно вот села за руль автомобиля и отвезла гуманитарную помощь раненым в ходе спецоперации солдатам. Кроме того, она систематически доставляет в детские дома одежду, игрушки и технику.

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