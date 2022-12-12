Евгений Кадышев: «Впереди большая миссия по дальнейшему развитию Чебоксар»

В конце года принято подводить итоги и строить планы. Этот год стал не из легких для Чебоксар, однако результаты во благо населения есть. О сложностях, особенностях и перспективах в интервью с главой Чебоксар Евгением Кадышевым.

- Вы вновь избраны главой города. Для вас это будет привычная работа или все же все будет заново?

- Для меня эта должность не новая, но ранее был совершенно другой город. Сейчас Чебоксары очень сильно изменились - стали намного интенсивнее, появились новые технологии и практически все процессы цифровизованы. Поэтому для меня это избрание - новый вызов, и работать, конечно же, придется по-новому.

- Но, тем не менее, неизменным остается прямое общение с населением. Что сегодня волнует горожан?

- Многие обращения затрагивают вопросы строительства образовательных учреждений, обустройства дворов, капитального ремонта домов и дорог. Зачастую жители приходят и со своими предложениями, касающимися улучшения жизни города и являющимися весьма конструктивными. Да, есть проблемы, которые невозможно решить сразу, но главное, что люди высказывают свое мнение и делятся проблемами.

- Образовательные учреждения - очень насущный вопрос. Как дела обстоят сейчас?

- В 2021 году в Чебоксарах велось строительство шести дошкольных учреждений и одной школы. В прошлом году достроили четыре детских сада, а завершать работы по двум оставшимся пришлось в этом году. Оба объекта были торжественно открыты: один в микрорайоне «Благовещенский» в День народного единства, второй в микрорайоне «Университет» в начале декабря.

Непростая задача сложилась со строительством школы в микрорайоне «Садовый». Мы несколько раз вынужденно меняли подрядчика, затем были сложности с поставкой материалов и оттоком рабочей силы. Но все же этот объект очень важный, поэтому сейчас все силы и средства направляются на то, чтобы его завершить. При поддержке главы нашего региона Олега Николаева удалось выделить дополнительно порядка 100 миллионов рублей. Сейчас объект на особом контроле.

Кроме того, впереди у нас строительство школы на 1500 мест в микрорайоне «Университетский-2», которое планируется завершить к концу июля 2024 года, а также строительство школы по концессионному соглашению на 1400 мест в микрорайоне «Солнечный» (объект должны завершить до конца 2024 года).

- Наверно, нельзя не сказать и про капремонт школ?

- Эти работы идут по плану. При поддержке главы Чувашии Олега Николаева в федеральную программу «Развитие образования» по проведению капитального ремонта в 2022 - 2023 годах вошли 10 общеобразовательных организаций города Чебоксары. На сегодняшний день работы завершены в четырех школах (СОШ № 12, 24, 28, Лицей № 4), в пяти (СОШ № 7, 23, 38, 50, НОШ 2), согласно контрактам, ремонтные работы должны завершиться в марте 2023 года. В СОШ № 10 ремонт начнется в апреле 2023 года.

- А что касается остальных сфер жизни Чебоксар? Есть ли уже итоги?

- Итоги проделанной работы подведем в начале следующего года, тогда же построим планы на год. В начале 2023 года я отчитаюсь о результатах деятельности главы за 2022 год и задачах на 2023 год. Также заслушаем отчет об итогах социально-экономического развития города Чебоксары в 2022 году и задачах на 2023 год.

- Но, наверное, основные пункты работы уже известны?

- Конечно! В числе первоочередных - задачи, поставленные главой нашей республики Олегом Николаевым. Это, прежде всего, реализация национальных проектов, региональных программ и комплексной программы социально-экономического развития региона до 2025 года. Кроме того, предстоит большая работа в области модернизации коммунальной и транспортной инфраструктуры, где основная задача - максимально быстро обновить городской транспорт и обеспечить его удобное и комфортное для жителей функционирование.

Параллельно будем продолжать работу с нашим населением и в округах. Впереди нас ждет большая и ответственная миссия по дальнейшему развитию города Чебоксары - это благоустройство общественных пространств и межквартальных территорий; увеличение числа дорог в нормативном состоянии, строительство новых дорог и развязок, а также реконструкция уже имеющихся; строительство и капитальный ремонт больниц, детских садов, школ, спортивных объектов и сооружений; оздоровление экологической ситуации в Чебоксарах и многое другое.

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