«Мы в шоке и уже устали от этого беспредела!»: в Казани родители учащихся школы №143 требуют увольнения директора

В местном Управлении образования заявляют, что сообщения горожан не подтвердились. Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях появился пост с требованием уволить директора казанской школы №143 Люцию Канашину за «издевательства над детьми». Родители уверяют, что руководство учебного учреждения унижает и ставит на учет в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) всех тех ребят, которые приходят на занятия не в синей форме.

- Нам не нужны извинения, только увольнение с позором! От этих издевательств сыну мобилизованного родителя стало плохо, она (директор - Ред.) его даже в медпункт не отпустила, - пишут возмущенные горожане.

Что это - шокирующая правда о деспотичном директоре или злой наговор на заслуженного работника образования? В этом вопросе пытался разобраться корреспондент «Комсомолки».

«Мы в шоке и уже устали от этого беспредела!»

Именно с такими словами родители учеников обратились к общественности. По их словам, с приходом на должность директора Люции Канашиной в школе №143 стали постоянно происходить какие-то скандалы.

Летом, например, горожане жаловались на то, что директор, якобы, вынуждает их покупать форму у конкретного поставщика за большие деньги. Ученики в итоге отказались ее носить, и в ноябре от классных руководителей потребовали отстранять от уроков тех ребят, кто был в черном, говорят родители.

Однако на этом наказания для подростков, по их словам, не закончились. Все в том же посте говорится, что в конце ноября Люция Канашина начала отлавливать учеников, которые были одеты в черную форму, и объявлять, что с этого момента они поставлены на учет в КДН за нарушение школьного устава.

«Я не ставила учеников на учет в КДН за то, что они приходили в школу в форме не синего цвета!»

Безусловно, нельзя судить о чем-либо на основании одних лишь постов в соцсетях, поэтому «КП-Казань» лично связалась с Люцией Канашиной.

- Пожалуйста, обратитесь в пресс-службу Управления образования, они ответят вам на все вопросы! От себя добавлю, что ни разу я никого не принуждала покупать школьную форму за большие деньги у конкретного поставщика, а тем более, не ставила учеников на учет в КДН за то, что они приходили в школу в форме не синего цвета, – заявила она.

Министерству образования Татарстана Канашина также сообщила, что детей в школе не отстраняли от занятий из-за формы. Более того - тем, кто вырос из синей, разрешили временно ходить в черной.

Что говорят в Управлении образования?

А вот такой ответ на официальный запрос последовал от Управления образования Исполкома Казани:

- Факт, описанный в публикации в сети интернет не подтвердился, детей на учет не ставили.

Родителей, которым есть что сообщить о директоре школы №143, просят обратиться на горячую линию Управления образования города по телефону 292-52-27 или написать на электронную почту kazan.obr@yandex.ru. Специалисты готовы рассмотреть каждое сообщение и при необходимости принять меры.

Что говорится в законе по поводу обязательного ношения школьной формы?

Отметим, что согласно закону «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, каждая школа вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе и ее общему виду, цвету, фасону, знакам отличия и правилам ношения.

Следовательно, школа может обязать учащихся ходить в определенной школьной форме. Однако выгонят их с уроков при отсутствии таковой не имеет права.

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