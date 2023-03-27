«Такси и «скорая помощь» отказываются к нам приезжать»: Жители казанского поселка Залесный вновь жалуются на дорогу и подтопление

По улице Йолдызлы не то, чтобы пройти сложно, но и на машине проехать страшно. Фото: Предоставлено очевидцем

За прошедшие выходные в столице Татарстана из-за потепления резко увеличился уровень воды в малых реках. Как отметили в мэрии города, особенно сложная ситуация с паводком в Приволжском и Кировском районах.

В последнем жители поселка Залесный ежегодно, словно по традиции, оказались озлоблены приходом большой воды на свои улицы. По их словам, весенний паводок для них – это многолетняя проблема, и решить ее можно просто заасфальтировав улицы Йолдызлы и Плужная. Но ремонта там пока не предвидится.

ЛУЖИ ГЛУБИНОЙ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ САНТИМЕТРОВ

Супруги Марсель и Алсу Шакировы, проживающие в доме на улице Йолдызлы, наверное, самые активные участники борьбы с бездорожьем в Залесном, которое обостряется со сменной погоды. Дома и подвалы каждую весну заполняет талая вода, которая, в том числе, идет с ЖК «Салават Купере». На улице Йолдызлы в основном живут пенсионеры, а также многодетная семья с ребенком-инвалидом. Из-за распутицы пожилым людям сложно куда-либо выйти из дома, а, чтобы пройти там с детской коляской, не может быть и речи. Осмелившегося пройти по улице ждут большие колдобины и лужи глубиной несколько десятков сантиметров. Тут и на машине то толком не проедешь, того и гляди потеряешь какую-нибудь запчасть.

- Наш сосед устал ждать «чудо с неба» и каждый год самостоятельно начал поднимать, а затем укреплять участок дороги перед их домом. И таких, как он в Залесном много. Жители самостоятельно ремонтируют участки дороги: засыпают щебнем, некоторые асфальтируют и ставят бордюр. Но таксисты и «скорая помощь» все равно отказываются заезжать в нашу сторону. Приходится 15 минут своим ходом добираться до остановки. В первые годы, когда мы активно писали письма о потопе на улице Йолдызлы, к нам несколько раз высылали службы, которые привозили землю, чтобы поднять участок дороги между нами и ЖК «Салават Купере», а сейчас кроме ответов на обращения никто не приходит, - говорит Алсу Шакирова.

По словам женщины, она с мужем с 2017 года обращаются в местную администрацию, с просьбой об укладке дороги хотя бы щебнем. Но власти ежегодно отписываются, указывая на то, что Йолдызлы - не приоритетная улица.

- Ряд участков дорожной сети требуют работ по реконструкции тротуаров и дорог. Однако в виду ограниченности финансирования устранить выявленные замечания в полном объеме, к сожалению, не представляется возможным. Указанные недостатки принимаются в работу и будут учтены при формировании программ благоустройства и строительства на последующие годы. В рамках выделенного финансирования силами ответственной подрядной организации в весенний период в местах подтоплений проводится прочистка водопропускных каналов, вывоз снега и откачка талых вод. В случае выявления мест подтопления в весенний период на данные участки будут направлены сотрудники ответственной подрядной организации для откачки талых вод, - гласит один из ответов администрации Кировского и Московского районов Казани.

По словам Алсу Шакировой, она все время выступала с просьбой сделать асфальтированную дорогу на улицах Йолдызлы и Плужная хотя бы для того, чтобы облегчить путь детям в школу.

- Жалко, что ответные письма от администрации я уже давно кинула в печь для топки бани, наверное, устала от однообразных ответов. Все-таки шестой год подряд боремся. Мне всегда говорили, как только появится финансовая возможность, так сразу отремонтируют дорогу, - сетует женщина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В мэрии Казани отмечают, что на данный момент вопрос с весенним паводком в целом находится под контролем. За обстановкой следят 104 маневренные группы со спецоборудованием, приготовлено 2,3 тысячи мешков с песком и 777 деревянных трапов. С начала 2023 года в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 70 обращений о подтоплении.

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