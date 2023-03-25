В Татарстане боец СВО пришел на урок к мальчику, чье письмо стало для него талисманом

Военнослужащий пришел к мальчику, как только получил отпуск. Фото: nabchelny.ru

В Пушкинский пролицей №78 Набережных Челнов пришел боец СВО. Мужчина хотел увидится с учеником четвертого класса Руслана. Мальчик написал солдату письмо, которой стало для него талисманом.

- Это было так по-домашнему, так тепло читать письмо от ребенка, который так искренне желает тебе здоровья, удачи и скорейшего возвращения. Это бесценно! – цитирует бойца пресс-служба администрации Набережных Челнов.

Как рассказал военнослужащий, письмо от Руслана он получил в декабре и с того момента дал себе зарок встретится с мальчиком и поблагодарить его. Как только мужчина получил отпуск, то сразу отправился к Руслану на урок. Пришел не с пустыми руками.

Боец получил письмо от школьника в декабре прошлого года, и с тех пор оно стало для него талисманом. Фото: nabchelny.ru

В благодарность за письмо-талисман боец вручил мальчику шеврон добровольческого батальона из Татарстана «Тимер». После чего школьник подготовил целую посылку сослуживцам мужчины. В нее он положил теплые вещи и шоколадки.

В благодарность за письмо-талисман военнослужащий подарил мальчику шеврон добровольческого батальона из Татарстана. Фото: nabchelny.ru

Отметим, что в ноябре прошлого года школьники Набережных Челнов отправили российским солдатам в зону СВО около тысячи писем, и в каждое вложили сладкий сюрприз.

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