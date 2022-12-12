Мероприятия пройдут в Комсомольском, Центральном и Автозаводском районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах запланировано большое количество праздничных мероприятий на Новый год 2022-2023 в общественных пространствах. «Комсомолка» публикует подробную программу новогодних представлений, которые пройдут в Комсомольском, Центральном и Автозаводском районах города с 13 декабря по 13 января.

Новогодние мероприятия в Комсомольском районе Набережных Челнов

В парке «Сидоровка» 13 декабря, в 18:00 состоится мероприятие «Новый год с новой строчки», а 31 декабря в 19:00 – «И тихо падал снег…». В поселке ЗЯБ, в микрорайоне Бумажников, 14 декабря в 18:00 пройдет «Новогодний калейдоскоп». В жилом районе «Замелекесье» 15 декабря в 18:00 для горожан покажут представление «Пусть Новый год подарит чудо», а 31 декабря в 19:00 - «Вихри новогодней метели».

На площади ДК «Энергетик» 16 декабря в 18:00 пройдет мероприятие «Новый год с новой строчки», 7 января в 16:00 - «Рождество – традиции, переданные через поколения», а 13 января в 17:00 - «Успей желание загадать!».

Новогодние мероприятия в Центральном районе Набережных Челнов

Во вторник, 13 декабря, в 18:00 на Бульваре Энтузиастов можно будет поучаствовать в «Снежной акварели». Мероприятие «Вихри новогодней метели» пройдет 16 декабря в 18:00 во дворе ж/д, 38/13.

На площади «Азатлык» 17 декабря в 16:00 покажут представление «Снежное волшебство», 31 декабря в 20:00 - «Мир в ожидании чудес», 7 января в 17:00 пройдут «Рождественские гуляния», а 13 января в 17:30 - «В ритме Нового года».

На майдане парка «Прибрежный» 1 января в 13:00 желающие смогут поучаствовать в «Забеге обещаний», а 5 января в 14:00 – в «Территории чудес и волшебства».

Новогодние мероприятия в Автозаводском районе Набережных Челнов

На Боровецком бульваре 13 декабря в 18:00 состоится мероприятие «Навстречу чудесам», а на Шишкинском бульваре 14 декабря в 18:00 – «Новогодние мечты».

В Парке Победы 16 декабря в 18:00 пройдет представление «Когда приходят чудеса», 27 декабря в 16:00 - «Мой заманчивый Новый год». На ипподроме 8 января в 17:00 горожан приглашают на мероприятие «Мой заманчивый Новый год».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram