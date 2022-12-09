В Чебоксарах продолжается вскрытие незаконно установленных гаражей и освобождение от них земельных участков

Фото: Администрация Калининского района г. Чебоксары

Вскрытие, затем демонтаж брошенных металлических конструкций - вынужденная, но важная мера. Во-первых, гаражи портят внешний облик городской среды, что часто отмечают граждане в своих многочисленных обращениях. Во-вторых, подобный самострой представляет опасность и угрозу жизни для детей, ведь не секрет, что возникает соблазн побегать и попрыгать на таких конструкциях.

«Работу по освобождению муниципальных земельных участков от самовольно размещенных металлических гаражей ведем планомерно. За последние 6 лет снесено более 900 металлических конструкций из дворов и с городских территорий, в том числе 85 сооружений в 2022 году. Благоустройство земельных участков после сноса временных гаражей на территории города Чебоксары будет проводить определенная по результатам аукциона подрядная организация», — подчеркивает Денис Спирин.

Регулярная систематическая работа по освобождению городской территории от металлических гаражей ведётся в Калининском районе. Так, сегодня рабочая группа при участии специалистов районной администрации, сотрудников правоохранительных органов и Дирекции гаражных хозяйств совершила рейд по самовольно установленным гаражам, расположенным в Новоюжном районе по ул. Баумана и ул. Кадыкова. В ходе проверки проведено вскрытие двух гаражей, чьи хозяева долгое время не реагировали на просьбу освободить муниципальную землю.

Напомним, что вскрытие гаражей - это долгая и кропотливая работа. Изначально администрацией Калининского района г. Чебоксары в целях выявления собственников проводилась расклейка предупреждений на гаражах, осуществлялся сбор сведений об их собственниках. Владельцев предупреждают, что в случае неявки районная администрация будет вынуждена вскрыть гараж и в судебном порядке признать собственностью города Чебоксары. Металлические конструкции, владельцы которых не заявили о своих правах, признаются бесхозными, затем вскрываются, после решения суда переходят в муниципальную собственность и сносятся.

Но и на этом процесс не заканчивается. Сразу же после сноса конструкций администрация Калининского района обеспечивает наведение порядка на освободившейся новоиспечённой городской территории. Первостепенная задача - убрать оставшийся хлам, кучи мусора, открытые ямы и погреба.

Первоисточник: Администрация Калининского района г. Чебоксары