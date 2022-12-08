Челнинка и участница шоу «Вызов» ТНТ выступит на IX Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

В каждом выпуске проекта «Вызов», который идет по субботам в эфире телеканала ТНТ, молодые и талантливые ребята из команды «умников» оказываются в сложных и непривычных для себя условиях, преодолевая препятствия, проходя сложнейшие испытания и пытаясь объединить усилия со звездными участниками проекта. С 13 по 15 декабря «умникам» не придется бросать вызов: они окажутся в привычной для себя научной среде. Семеро из них станут участниками IX Конгресса «Инновационная практика: наука+бизнес». Организаторами мероприятия выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и негосударственный институт развития «Иннопрактика». Холдинг «Газпром-Медиа» стал медиапартнером Конгресса.

Сегодня навыки коммуникаций и консолидации разных отраслей жизни являются одними из главных навыков в мире. Обмен информацией, умение взаимодействовать с представителями самых разных областей науки, культуры, бизнеса ведут к достижению главной цели – укреплению суверенитета России. Именно этому направлению – коммуникаций в разных сферах жизни – посвящен IX Конгресс «Инновационная практика».

Одним из интересных экспериментов в этом направлении стал запуск уникального телевизионного проекта «Вызов» на телеканале ТНТ. В спортивно-развлекательном шоу представители науки соревнуются за главный приз с представителями современной культуры: блогерами, спортсменами, актерами. Только умение взаимодействовать, договариваться и находить компромиссы позволит кому-то из участников дойти до финала и выиграть солидный приз в 10 миллионов рублей. Участники команды «умников» уже успели ярко показать себя в эфире ТНТ, теперь же они поделятся своим опытом и на IX Конгрессе «Инновационная практика».

В течение трех дней ребята будут выступать экспертами на круглых столах и принимать участие в панельных дискуссиях и сессиях. В Конгрессе примут участие семь участников шоу «Вызов».

Среди тем конгресса будут такие, как: «Инженерное образование в регионах: как помочь молодежи увидеть себя в профессии?», «Инвестиции в будущее: как интегрировать юных инноваторов в актуальные технологические проекты», «Медийное пространство как поле конкуренции между глубинными ценностями и контркультурой», «Аграрная генетика как важный механизм устойчивости АПК».

Шахматистка Зарина Шафигуллина из Набережных Челнов выступит экспертом в сессии «Инновационные технологии и ренессанс российского спорта». В ходе своего выступления Зарина ответит на вопросы о будущем шахмат и о том, как новые технологии могут повлиять на развитие данного вида спорта.

В свои 20 лет Зарина уже успела завоевать множество титулов: является призеркой чемпионата Европы среди девушек, кандидат в мастера спорта (МС оформляется по документам), призёрка чемпионата мира по решению композиционных задач по шахматам среди юниорок, участница Суперфинала чемпионата России (ТОП-12 России среди женщин), чемпионка Кубка России среди девочек, входила в основной состав сборной России среди юниорок (до 21). Помимо этого, девушка занимается пилонным спортом, плаванием, а также любит кататься на скейтборде и сноуборде.

Подробности и расписание предстоящего конгресса можно узнать на сайте.

Наблюдать за тем, как команда звезд и команда интеллектуалов борются в Карелии за главный приз в 10 миллионов рублей можно по субботам в 14.00 в шоу «Вызов» на ТНТ.