КМПО: стабильная, перспективная работа на заводе

Не всегда удается найти работу по специальности, иногда приходится приобретать дополнительные навыки. Однако в некоторых случаях достаточно лишь большого желания и целеустремленности - завод сам поможет получить профессию, рабочее место и бонусом - социальные гарантии, соцпакет и карьеру.

Завод - новое место работы

КМПО предоставляет хорошую возможность начать работу на производстве. Привлекаются не только молодые кадры, но и люди более старшего возраста. Для начинающих работников без опыта разработана система профессионального образования и наставничества.

Сотрудники повышают квалификацию, овладевают второй, третьей профессией. Во время обучения выплачивается стипендия. Ежегодно предоставляется возможность повысить разряд.

Чтобы работа новых моторостроителей уже с первых дней была эффективной, в компании действует система адаптации для новичков. Опытный сотрудник передает знания о специфике работы, знакомит с корпоративной культурой.

-На КМПО я работаю около года. Освоиться на заводе и в профессии мне помогали непосредственно начальник, коллеги, недостающие знания я получила в Учебно-производственном центре предприятия. Понравилось хорошее отношение к новичкам, с первых рабочих дней коллеги помогали понять тонкости моей будущей профессии. Наедине с проблемой не оставляют. Отзыв о работе у меня положительный, - рассказывает контролер работ по металлопокрытиям Ландыш Муталлапова.

Если на работу устраивается сотрудник до 35 лет, то над ним дополнительно берет шефство Совет молодежи. Молодым специалистам завод предлагает хороший карьерный рост. Например, начальник механического цеха Илья Захаров пришел на завод, когда учился в Казанском авиационном техникуме.

- КМПО - мое единственное место работы. Завод - это отличная производственная школа, в которой можно проявить свои способности. И тебя обязательно заметят, - отмечает Илья Захаров.

Многие работники цехов стали руководителями, создается кадровый резерв руководителей, мастеров, начальников цехов - вплоть до заместителей генерального директора.

Соцпакет как критерий выбора

Сегодня соискатели обращают внимание не только на уровень заработной платы, но и на социальный пакет, который предлагает работодатель. Он служит важным ориентиром при выборе места работы.

- Завод - стабильная, перспективная работа. Именно этого не хватало на прежних местах работы. Здесь всегда есть заказы, поэтому есть уверенность в завтрашнем дне. Немаловажно то, что платят официальную зарплату, причем всегда вовремя. Есть оплачиваемый обед, удобный график работы, - подчеркнула Ландыш Муталлапова.

Все работники предприятия обеспечены полисом ДМС, им доступно лечение в санаториях и профилактории.

Моторостроители могут участвовать в программе социальной ипотеки, на предприятии работают и собственные программы по улучшению жилищных условий: дотация на покупку коммерческого жилья, компенсация части расходов за съем жилья. Предусмотрены подарки к различным праздникам.

Дополнительно оказывается материальная поддержка молодежи: при вступлении в брак, рождении ребенка также выплачиваются подъемные пособия молодым людям, отслужившим в армии и вернувшимся в объединение.

- В армию уходил в 2015 году. Торжественно провожали всем цехом, получил памятные подарки от руководства АО «КМПО». После армии вернулся на завод, получил подъемные средства, - вспоминает начальник цеха Илья Захаров.

Дополнительно материальную поддержку можно получить и через профсоюз КМПО, также он занимается организацией отдыха и досуга персонала.

Социальный пакет объединения постоянно расширяется, но самое главное, что он выполняется на все сто процентов. Это показатель надежной компании, которая заботится о своих сотрудниках и нацелена на долгосрочные трудовые отношения.

На данный момент КМПО готово принять в свои ряды специалистов следующих направлений.

Номер телефона отдела персонала: +7 (843) 294-76-03, 221-27-94

СПРАВКА

КМПО - крупное машиностроительное предприятие, расположенное в Авиастроительном районе г. Казани и работающее на нефтегазовом рынке. Завод выпускает сложное высокотехнологичное оборудование, двигатели и газоперекачивающие агрегаты, предназначенные для транспортировки и перекачки газа, создавая продукт с нуля - от проектирования до гарантийного обслуживания. Объемы производства ежегодно увеличиваются. В числе заказчиков предприятия НК «Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Новатэк», ПАО «Лукойл», АО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз».

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Адрес: г. Казань, ул. Дементьева, 1

www.kmpo.ru