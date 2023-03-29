Что выбирают аграрии Татарстана для весенне-полевых работ?

Большое внимание аграрии Татарстана уделяют тракторам Ростсельмаш 2375.

Тракторы играют большую роль в сельском хозяйстве, и используются для широкого спектра весенне-полевых работ – боронования, посева и культивирования почвы. И поэтому одна из важных задач для аграриев – это правильно подобрать такого надежного и безотказного помощника.

Какие качества агромашины влияют на выбор сельхозтоваропроизводителей?

Благодаря своей производительности, простоте в обслуживании и экономичности трактор Ростсельмаш 2375 в основном выбирают хозяйства, у которых площадь пашни превышает 1 500 га.

- Покупали трактор 2 года назад. Уже отработал первые 2 сезона, никаких нареканий. Конечно же, будем работать на нем и дальше. Для различных видов работ агрегатировали его бороной, плугом, сеялкой, так что он у нас в хозяйстве не простаивает. Мощности трактора нам хватает. Механизаторы отдельно выделяют удобную и комфортабельную кабину, - делится своими впечатлениями главный инженер хозяйства ИП Гатин из Алексеевского района Ильшат Кашапов.

Мощный, экономичный и адаптированный к работе в российских условиях двигатель трактора Ростсельмаш 2375 с номинальной мощностью 380 л.с. легко справляется с перемещением тяжелых широкозахватных агрегатов и уверенно маневрирует по полям. С ним всегда обеспечен надежный запуск в холодную погоду, большой моторесурс, минимальная шумность на высоких оборотах, простой контроль над параметрами хода.

- 2 года назад приобрели для своего хозяйства 4 трактора Ростсельмаш 2375. При покупке тракторов ориентировались на определенные задачи, которые необходимо было решать. В первую очередь обратили внимание на их мощность, чтобы справлялся с тяжелыми широкозахватными орудиями. Мощности тракторов хватает, чтобы агрегатировать их с 9-ти метровым посевным комплексом, бороной 22 метра и 11-ти метровой дисковой бороной. Тракторы обрабатывают в общей сложности 16 000 га земель нашего хозяйства. Работают почти круглый год, стоят всего 3 месяца в году. Используем их на всех посевных работах: весной выпускаем на предпосевную подготовку, потом проводим посев данными тракторами, летом используем для обработки паров, осенью на заделку стерневых остатков и на тромбовку силосных ям. Нареканий в работе тракторов нет, механизаторы довольны их надежностью, хорошо показали себя в полях. Вот ждем, чтобы выпустить их в работу уже на третий сезон, - поделился своим мнением Иван Захаров, начальник технического отдела ООО «Агро-Основа» Новошешминского района республики.

Главными преимуществами механической коробки передач, которая устанавливается в стандартной комплектации, являются простота конструкции и ее надежность, возможность ручного управления во всех режимах движения.

Солидные габаритные размеры Ростсельмаш 2375 не влияют на его маневренность. «Ломающаяся» рама, которая складывается пол углом 42 градуса, повышает проходимость и позволяет работать в условиях высокой влажности и сложного рельефа, там, где тракторы с классической рамой не справляются с задачей. Сдвоенные колеса в стандартной комплектации позволяют уменьшать нагрузку на почву в 2 раза, предотвращая ее чрезмерное уплотнение и сохраняя плодородность. Повышаются сцепные свойства трактора, увеличивается проходимость во влажных условиях. Все это положительно влияет на производительность и потребление топлива, а также от сезона к сезону отражается на более дружных всходах на полях.

За сезон трактор успевает обработать до 12 000 га.

К слову, в 2018 году Ростсельмаш 2375 с бороной DX-850/970 установил рекорд по площади дискования за световой день. Обработка почвы длилась около 14 часов и за это время машина обработала 203 гектара.

Удобная кабина трактора отличается повышенной просторностью и хорошей обзорностью. Продуманная эргономика кабины, низкий уровень шума, высокое качество отделки позволяет работать механизаторам, не утомляясь по 10-12 часов в смену. Этому способствуют настраиваемая рулевая колонка, пневматическое сиденье с большим количеством настроек и регулировок, круиз-контроль и кондиционер.

Трактор Ростсельмаш 2375 по праву стал популярной моделью среди аграриев, благодаря своей производительности, экономичности и способности долгое время выдерживать повышенные нагрузки. Примеру опытных коллег следуют и начинающие аграрии - в этом году очередным обладателем новых тракторов Ростсельмаш 2375 стало крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Нуриев» Апастовского района Татарстана.

- В этом году мы впервые начинаем работать в полях, будем выращивать зерновые. Для старта работ решили приобрести тракторы Ростсельмаш 2375, поскольку это отечественный производитель. Звонил разным дилерам. Позвонил дилеру Ростсельмаш в республике Татарстан, в компанию АРТ, понравилось отношение менеджеров. Как они дали обратную связь, все объяснили, показали. Тем более, что это отечественный производитель, сейчас это очень важно. Можно купить и импортную технику, но ведь ее нужно еще и обслуживать. А нужно обслуживать быстро, потому что сельское хозяйство не предполагает долгого принятия решений. А Ростсельмаш со своим дилером всегда на связи! Это дорогого стоит, - делится своим выбором глава КФХ Алмаз Нуриев.

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