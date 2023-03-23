Гости Казани стали чаще совмещать командировки и отдых

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По данным исследования МТС Travel и Bronevik.com, входящих в экосистему МТС, на фоне спроса на внутренний туризм, растет популярность bleisure-путешествий - совмещения деловых поездок с мини-отпуском. В 2022 году каждая четвертая командировка была с захватом выходных дней, это в два раза больше, чем годом ранее. В топ-5 направлений для командировок с мини-отпуском вошла и столица Татарстана.

В тройку наиболее популярных городов у бизнес-путешественников вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, на которые пришлось более 20% от всех бронирований отелей в командировках по стране. Казань заняла четвертое место после крупнейших городов и деловых центров России, обойдя Хабаровск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск и Владивосток.

- За первые два месяца 2023 года, до начала активного делового сезона, уже 14% командировок оформлены с захватом выходных дней. Всё чаще россияне совмещают бизнес-поездки с отдыхом в отдаленных от центра частях страны — например, в Сибири или на Дальнем Востоке, куда далеко не каждый готов отправиться в долгий отпуск из-за сложной логистики и стоимости поездки. Для таких регионов бизнес-путешественники – перспективная аудитория, которая, как правило, имеет более высокий доход, к тому же их дорога уже оплачена работодателем. Мы ожидаем роста доли bleisure-поездок по России в течение 2023 года, особенно с началом теплого сезона, — отмечает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

Рынок бизнес-путешествий восстанавливается после спада, вызванного эпидемией коронавируса. По данным сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, в 2022 году количество деловых поездок по России и за рубеж выросло на 18% в годовом сопоставлении.

Самым популярным зарубежным направлением для делового туризма среди стран СНГ в 2022 году стала Беларусь. В тройку лидеров также вошли Казахстан и Узбекистан.