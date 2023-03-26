Данису Зарипову исполнилось 42 года. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В это воскресенье, 26 марта, легендарный российский хоккеист, форвард и бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов отмечает свой 42 день рождения. В честь этого события вспоминаем интересные факты из биографии именинника.

Начал карьеру хоккеиста в 15 лет

Данис Зарипов родился 26 марта 1981 года в Челябинске. Спортом он стал интересоваться уже в раннем детстве, а помогал ему в этом деле отец Зиннур Зарипов, который и поставил сына на коньки.

Первым клубом в карьере 15-летнего Даниса стал челябинский «Мечел». В 1996 году талантливый молодой спортсмен вышел на лед в своем первом официальном матче, а после чего – выступал за клуб на протяжении двух лет. За это время он проявил себя в качестве перспективного нападающего, а также провел четырнадцать игр в Высшей лиге чемпионата России.

Не попал в НХЛ и вернулся в Россию

Спустя пару лет 17-летний Зарипов был приглашен в юниорскую хоккейную лигу WHL в Канаде. Хоккеист целый сезон 1998/1999 выступал за «Свифт Каррент Бронкос», показав при этом неплохую статистику.

Спортсмен не стал надеяться на попадание в НХЛ и уже в следующем году вернулся в «Мечел», который к тому времени уже вышел в Суперлигу. Вскоре «Ак Барс» выкупил игрока у челябинского клуба, и уже сезон 2001/2002 Данис Зарипов играл за казанскую команду.

Данис Зарипов играл под номером 25. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Карьера в «Ак Барсе»

Впервые хоккеист по-настоящему проявил себя в сезоне 2005/2006, когда «Ак Барс» победил в чемпионате России. Лучшей тройкой нападения считалась объединение Даниса Зарипова, Сергея Зиновьева и Алексея Морозова. Высокая результативность позволила спортсмену уже через год попасть в сборную России.

Это стало только началом цепочки достижений Зарипова, ведь уже в 2008 году он стал чемпионом мира и смог повторить успех спустя год. Также хоккеист является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина: побеждал в 2009, 2010, 2018 годах в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах – в составе «Металлурга». Сам же «Ак Барс» стал первым обладателем этого Кубка.

Кроме того, форвард является заслуженным мастером спорта России, четырехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018 года), трехкратным серебряным чемпионом (2002, 2007, 2020 года) и двукратным бронзовым (2004, 2021 года), призером чемпионата России, обладателем Кубка европейских чемпионов (2007 год) и Континентального кубка (2008 год).

Недавно раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил Данису Зарипову звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана».

В общей сложности Данис Зарипов сыграл за казанскую команду 887 матчей в чемпионатах России, набрав 633 очка. Он считается рекордсменом «Ак Барса» по количеству набранных очков в высших дивизионах страны.

Данис Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Допинг и дисквалификация

В 2017 году нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов попался на положительном допинг-тесте во время чемпионата КХЛ, сезона 2016/2017. В пробах казанского хоккеиста обнаружили два препарата, один из которых снижает потребность во сне и улучшает концентрацию внимания, а другой – маскирует применение допинга.

Карьера Даниса Зарипова была под угрозой. Хоккеиста отстранили от участия в соревнования на два года, при этом сам он заявил, что узнал информацию о дисквалификации из прессы. В этот тяжелый период биографии хоккеисту поступило предложение выступать в НХЛ, ведь по их стандартам препарат не попадал в реестр запрещенных, и ему было разрешено играть в Национальной хоккейной лиге. На нападающего «Ак Барса» претендовали сразу две команды из-за океана - «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс». Однако переговоры не дали никаких результатов.

Вскоре суд вынес решение, что Данис Зарипов не принимал допинг-препараты целенаправленно, и вещества оказались в организме не по его вине. В результате вердикта Международная федерация хоккея на льду уменьшила срок дисквалификации до полугода.

Вернувшись на лед, спортсмен вновь подписал контракт с «Ак Барсом» и уже в 2018 году вновь выиграл Кубок Гагарина. В тот же год Данис Зарипов установил рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных матчей – 1 164 игры. Кроме того, Зарипов стал самым молодым хоккеистом, который провел 1 000 матчей в чемпионатах страны: на момент достижения этой отметки игроку было 34,79 года.

Открыл завод клюшек

В 2016 году Данис Зарипов основал в Набережных Челнах первый в России завод по производству хоккейных клюшек. Примечательно, что до этого отечественными клубами спортинвентарь приобретался в Китае, Тайване и Мексике. Завод получил название, созвучное с фамилией хоккеиста — «Заряд». Через три года компания Umatex, принадлежащая госкорпорации «Росатом», приобрела половину доли в заводе Зарипова.

Данис Зарипов вместе со своей третьей женой Альбиной. Фото: @hcakbars

Личная жизнь Даниса Зарипова

Со своей первой женой Татьяной Данис Зарипов познакомился на хоккейном матче. Будущая супруга была большой поклонницей этой игры, а потому часто приходила на игры. Роман между ними завязался в 2000 году, а через два года влюбленные сыграли свадьбу. Еще через десять месяцев у молодоженов родился сын Артур.

Артур Зарипов также связал свою жизнь с хоккеем. 20-летний нападающий играет за «Ирбис», молодежную команду «Ак Барса», является бронзовым призером чемпионата МХЛ. Данис Зарипов не раз говорил, что хотел бы сыграть в одной команде с сыном, однако до завершения карьеры это ему не удалось. Да и сам Данис не стал скрывать, что до «Ак Барса» Артуру пока далеко, однако он верит, что у сына все впереди.

После развода с Татьяной хоккеист решил снова жениться в 2017 году. Его второй супругой стала Алла, которая родила ему дочь Ариану. Они часто держали в тайне подробности личной жизни, редко публиковали совместные фотографии. Однако и этот брак закончился разладом.

Третьей избранницей Зарипова стала Альбина Ахметова. В октябре 2021 года хоккеист сделал ей предложение, а в январе 2022 года у пары родился сын, которого назвали Диас, что означает «яркий», «солнечный».

Данис Зарипов завершил карьеру

Данис Зарипов треть своей жизни провел в «Ак Барсе», и это время очень много для него значит. Однако сезон 2021/2022 стал для легенды «Ак Барса» последним. В феврале Данис Зарипов заявил о завершении своей карьеры в качестве игрока. Последним матчем для него стала игра с «Металлургом», которая, кстати, завершилась поражением казанской команды.

- Как бы я ни оттягивал это время, все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли «Данис, все, стоп, хватит», - скажет о своем уходе Данис Зарипов.

Он также передал звание капитана «Ак Барса» Александру Радулову, который уже на первой игре в новом статусе устроил массовую драку в матче с «Нефтехимиком».

Чем займется Зарипов после завершения карьеры – пока неизвестно. Однако ранее хоккеист заявил, что планирует заняться производством компоста из куриного помета. Спортсмен хочет построить в Зеленодольском районе биотехнологический комплекс по утилизации отходов птицеводства с последующим производством из них капсулированных удобрений.

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