К Новому году в Чебоксарах развесят более 20 км гирлянд

Световое украшение города - обязательная часть подготовки к Новому году и Рождеству. Праздничная иллюминация помогает создать в городе атмосферу ожидания чудес и волшебства и подарить горожанам и гостям столицы Чувашии доброе и сказочное настроение.

Об оформлении входных групп, фасадов зданий, оконных витрин новогодней атрибутикой в рамках общей концепции новогоднего оформления города на общегородской планерке в понедельник, 5 декабря, доложил руководству города заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Александр Федоров.

Отмечено, что АО «Горсвет» производит включение световых иллюминаций на территориях районов, на деревья и отдельных конструкциях. Всего АО «Горсвет» обслуживает более 20 км гирлянд световой иллюминации с 48 тысячами цветных ламп. В течение года специалисты предприятия обновили 1200 м гирлянд «Белт-лайт», заменили более 5500 ламп городской иллюминации и более 6000 м из 8400 м световых гирлянд арки пешеходного моста Чебоксарского залива. Эти работы продолжаются.

К настоящему времени украшены гирляндами общественные пространства у Дворца культуры «Салют», в сквере по пр. М. Горького, на площади Победы, в сквере им. К. Иванова, в этнокомплексе «Амазония», в Студенческом сквере, перед ТЦ «Шупашкар», в Кадетском сквере, Дорисс-парке и Дубовой роще.

На транспортных кольцах установлены и украшены ели.

АО «Элара» по Московскому проспекту вновь планирует установить световые конструкции Медведя, Снеговика и Оленя.

На кольце «Коммунальная слобода» оформлена Ладья с неоновой подсветкой.

В этнокомплексе «Амазония» готовят световые тоннели, подключено к освещению колесо обозрения и ель.

АО «Горсвет» подключило праздничную иллюминацию на троллейбусных штангах по Московскому проспекту, проспекту М. Горького, оформлены транспортная развязка на кольце «Роща», ул. Университетская.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК установят и украсят 72 ели во дворах многоквартирных домов.

В адрес предприятий и организаций независимо от форм собственности направлены письма о рассмотрении возможности праздничного оформления вверенных территорий, фасадов зданий, входных групп, а также иных элементов, находящихся в собственности, в соответствии с концепцией новогоднего оформления объектов торговли и общественного питания, фасадов предприятий города Чебоксары.

Глава администрации Денис Спирин затронул тему образования ледяных наростов на светильниках вдоль проезжей части чебоксарских дорог. По словам директора АО «Горсвет» Валериана Григорьева, их устранением занимаются специалисты на автовышках, работа организована на регулярной основе. И в первую очередь - над пешеходными переходами, у площадок общественного транспорта, социальных учреждений и тротуаров, а также по заявкам горожан.

- Ко мне поступает много обращений такого рода, прошу немедленно брать такие сигналы в работу, - резюмировал обсуждение вопроса Денис Спирин.