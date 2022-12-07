Готовимся к активному отдыху: в Чебоксарах заливают 50 катков, прокладывают новые участки лыжни

На базе спортивных школ зимой в столице Чувашии пройдут десятки соревнований и тренировочных сборов. Об исполнении поручения главы администрации Дениса Спирина по подготовке спортивных учреждений к работе в сезон 2022/2023 годов доложил на общегородской планерке у руководства города начальник Управления физической культуры и спорта Алексей Соловьев.

Всего в Чебоксарах будет доступно более 50 катков. Самые большие - в парках «Амазония» и детском парке им. А. Г. Николаева, на стадионе «Олимпийский», в ледовом дворце «Чебоксары-Арена», круглый год доступен к посещению каток «Новое поколение» на стадионе «Спартак». Хоккейные коробки на стадионе «Энергия» и стадионе «Спартак» проходят процесс заливки, к эксплуатации будут готовы после 10 декабря.

На обслуживании АУ «ФСК «Восток» находится 16 хоккейных коробок, и они уже готовы к эксплуатации. Прокат коньков будет действовать на 10 хоккейных площадках.

Работа всех площадок организована по единому стандарту, который включает в себя требования к качеству льда, наличию скамеек и раздевалок, музыкальному сопровождению, освещению и новогоднему оформлению.

АУ «ФСК «Восток» заключило договоры с управляющими компаниями на поставку электроэнергии и холодной воды для обслуживания хоккейных коробок во дворах многоквартирных домов.

На катках будут проводиться тренировочные занятия и соревнования в рамках проекта «Школьная хоккейная лига» среди школьных команд. С ребятами будут заниматься тренеры-инструкторы АУ «ФСК «Восток».

В зимнем сезоне 2022/2023 годов силами АУ «ФСК «Восток» начата укатка лыжных трасс на Московской набережной (5 км), в Берендеевском лесу (1, 2, 3 и 5 км). Укатка лыжных трасс будет проводиться не менее трех раз в неделю.

МБУ «Спортшкола им. А. И. Тихонова» (г. Чебоксары, ул. Совхозная, 2б) в зимний сезон 2022/2023 годов предоставляет услуги проката лыжного инвентаря, освещенную лыжную трассу дистанциями 1, 2, 3, 5 км ежедневно с 8.00 до 20.00, а также лыжную трассу дистанциями 2 и 3 км по бульвару Миттова.

Спортшкола № 10 (пос. Сосновка, пер. Школьный, 1) готовит лыжные трассы протяженностью 1, 2, 3, км. После снегопадов укладка трасс 1, 2, 3 км будет продолжена, сотрудники спортшколы выполнят укатку основания дистанции 5 км и нарезку лыжни.

Проводится регулярная заливка открытого катка на территории спортшколы № 10. В тестовом режиме каток откроется с 8 декабря. Пункт проката оборудования СШ № 10 укомплектован зимним спортивным инвентарем, имеется 40 пар коньков, 40 лыжных комплектов.

Переход работы подведомственных муниципальных учреждений на зимний период в полном объеме планируется осуществить до конца недели - к 10 декабря.