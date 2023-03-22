Казанцы стали чаще ходить в театры

Фото: пресс-служба МТС

МТС, цифровая экосистема, проанализировала обезличенные данные по расходам татарстанцев на развлекательные мероприятия за прошлый год. Безусловным лидером по популярности в Казани стали спектакли - их доля составила 87% от всех проданных билетов на витринах МТС.

В казанском рейтинге развлекательных мероприятий следом за спектаклями расположились концерты – на них было продано 6% всех билетов, на детские мероприятия - 4%.

По данным продаж билетных витрин МТС Live и Ticketland, в среднем татарстанцы платили за вход на мероприятие 822 рубля, этот показатель за год вырос на 3%, а средний чек за это же период увеличился на 17% до 1372 рублей. Самыми доступными по данным исследования стали выставки, в среднем их посетители в Казани платили за билет 300 рублей. Дороже обошлись концерты – в среднем поход на шоу стоило казанцам в 2530 рублей на одного человека.

- Мы все чаще стали предпочитать онлайн-кинотеатры кинозалам, при этом походы на спектакли все еще остаются востребованным видом досуга среди горожан. В Казани работает с десяток классических и экспериментальных театров, где найдется представление под любой вкус и возраст. Так, по данным МТС Live, татарстанцы в прошлом году чаще всего посещали Татарский академический театр им. Камала, театр драмы и комедии им. Тинчурина, Казанский академический театр имени Качалова, русский и татарский ТЮЗы. Если топ развлекательных детских мероприятий возглавили новогодние спектакли, взрослая аудитория проводила время на шоу «Импровизация», на концертах МОТ и ZIVERT, - отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.