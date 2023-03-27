«Е-ШКАФ» экономит предприятиям до 20% времени: эффективный аутсорсинг от договора до сборки

Один из немногих таких исполнителей за Уралом – барнаульский «Е-ШКАФ». По данным директора завода Павла Черемисина, такой подход может сэкономить клиенту до 20% времени и до 20% затрат.

Промышленным аутсорсингом барнаульский завод занимается с 2016 года. Если раньше его заказчиками были предприятия Сибири, сейчас – и Екатеринбурга, и Москвы. По словам руководителя завода, большинство клиентов не уделяют должного внимания электрошкафам, хотя это «сердце» всего агрегата. И так как шкаф состоит из сотни комплектующих, качество оборудования в условиях огромного производства нередко остается под вопросом. Поэтому предприятия нанимают подрядчиков. Директор барнаульского завода выделяет несколько преимуществ такого подхода для компаний.

Заказчик получает шкаф, собранный под его параметры, проверенный на работоспособность, с гарантией.

Предприятию выгоднее работать с юрлицом. Часто сборкой шкафов на заводах занимаются 2-3 сотрудника. В случае их отпуска/болезни/увольнения сроки поставки могут быть сдвинуты или нарушены.

За счет оптовых закупок конечная стоимость сборки сравняется или будет дешевле сборки штатными специалистами на 15-20%.

Работая с разными заказчиками, аутсорсер сталкивается с нестандартными проблемами и находит под них решения. Накопленный опыт доступен другим клиентам и может сэкономить им до 20% времени и затрат.

У сотрудников отделов бухгалтерии и снабжения разгружается время. Плюс, освобождаются площади для хранения материалов и сборочного производства.

- Если у предприятия свое производство, то у того же бухгалтера задача усложняется в десятки, а то и сотни раз. Умножаем время на нужное количество комплектующих, которые нужно закупить, привезти, оформить. Снабженец тоже сильно разгружается. Вместо 200-300 позиций ему остается закрыть один готовый шкаф, – объясняет директор «Е-ШКАФА» Павел Черемисин.

Еще один вариант аутсорсинга – проведение переговоров и услуги технического заказчика. К примеру, «Е-ШКАФ» общается с покупателем и согласовывает от имени клиента технические моменты, в которых заказчик недостаточно компетентен. Таким образом, по словам Павла Черемисина, клиент освобождает время для решения более важных стратегических задач своей компании.

Реклама «Е-ШКАФ»