Новогодние елки и елочные городки откроют в парках, скверах и дворах Нижнекамска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 21 декабря в Нижнекамске и Нижнекамском районе начнут открываться новогодние елки и елочные городки. Для местных жителей подготовили театрализованные представления в парках, скверах и дворах. Делимся подробной афишей новогодних мероприятий в Нижнекамске и рассказываем, куда сходить в Нижнекамске в Новый год.

Расписание открытия елочных городков в парках и скверах Нижнекамска

В пятницу, 23 декабря, в 18:00 елочный городок откроется в парке «Велики», на следующий день в 17:00 - в Парке чтения и отдыха им. Тукая. В Центральном городском парке «Семья» праздничное открытие пройдет 25 декабря в 17:00.

Сквер им. Лемаева будет радовать нижнекамцев новогодним городком с 26 декабря с 18:00. Во вторник, 27 числа, в 18:00 состоится открытие в Сквере «Шинник», а 28 декабря в это же время – в Сквере «ТАНЕКО». В парке Нефтехимиков елочный городок откроется 29 декабря в 18:00, а на Набережной реки Кама поселка Красный Ключ – 30 декабря в 18:00.

Расписание открытия новогодних елок во дворах Нижнекамска

В среду, 21 декабря, в 17:00 новогодние елки будут открыты во дворах на проспекте Химиков, 72Б и проспекте Мира, 17. На следующий день в 17:00 - на проспекте Мира, 95; улице Баки Урманче, 21, 25; улице Чулман, 11; проспекте Химиков, 14 и улице Кайманова, 18.

23 декабря в 17:00 состоится открытие новогодних красавиц на улице Рифката Гайнуллина, 4, 6; проспекте Мира, 28, 30; Школьном бульваре, 3; улице Романтиков, 62, 64, 65 (поселок Строителей) и в парке Юности.

В выходные, 24 декабря, в 12:00 откроются новогодние елки на проспекте Мира, 109; проспекте Вахитова, 8, 14, 19А; улице Тукая, 2 и улице Табеева, 41. В 15.00 этого же дня – на улице Лесная, 27; проспекте Шинников, 43, 75; улице Сююмбике, 63 и улице Бызова, 1.

Праздничное открытие елок пройдет и в селах Нижнекамского района. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Расписание открытия новогодних елок в селах Нижнекамского района

В пятницу, 23 декабря, в 15:00 в селе Елантово пройдет открытие новогоднего уличного городка «Зимняя сказка». В 17:00 праздничная елка откроется в селе Сухарево, а в 18:00 – в Экопарке «Оазис» в Камских Полянах.

Далее 24 декабря в 15:00 в селе Прости состоится открытие елочного городка «Новый год уже в пути», в 16:00 – в селе Каенлы, а в 18:00 откроют елку в селе Нижняя Уратьма.

В воскресенье, 25 числа, в 15:00 начнет радовать местных жителей елка в селе Верхние Челны, в 16:00 – в селе Благодатная. В 17:00 в селе Шереметьевка пройдет предновогодний вечер «Чудесариум», а в селе Верхняя Уратьма состоится открытие елки «Территория волшебства».

26 декабря в 17:00 на территории детской площадки поселка Трудовой откроется уличная елка с представлением «В гости к сказке».

В среду, 28 декабря, в 16:00 в селе Старошешминск покажут театрализованное открытие праздничной елки «В зимнюю сказку откроется дверь…». В 17:00 новогодняя красавица откроется в селе Кармалы. Жителей села Большое Афанасово приглашают в 18:00 на театрализованное представление «В день последний декабря…», а в 19:00 открытие пройдет в селе Шингальчи.

Все мероприятия проведут на территории сельских дворцов культуры, уточняют власти района.

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