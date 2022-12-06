Не лает, не кусает, к запрещенным сайтам не пускает

Надежный, быстрый, безопасный

Интернет сегодня - неотъемлемая и очень важная часть школьного образования, настоящий кладезь бесценных знаний и возможностей, расширяющий перспективы обучения до максимальных пределов. Чтобы быть верным помощником, на которого учитель может всецело полагаться, интернет должен быть надежным, быстрым и безопасным. Именно таким в уходящем году он стал для школьников и преподавателей 1 511 татарстанских школ. Специалисты компании «Ростелеком» организовали в этих учебных заведениях защищенные каналы связи и оснастили каждую интернет-точку комплексом криптографической защиты, которая ограничивает посещение нежелательных сайтов. Впечатляет и скорость доступа: в городских образовательных учреждениях она составляет 100 Мбит/с, 50 Мбит/с - в сельских.

- Помощь и поддержка республиканских властей при подключении к ЕСПД позволила нам максимально широко охватить современной связью учебные заведения в Татарстане, - говорит директор филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов. - «Ростелеком» выступает надежным партнером государства в реализации федеральных проектов и предоставляет равные возможности быстрого доступа к образовательным ресурсам для малых населенных пунктов и крупных городов, в рамках защищенной от кибератак и утечек информации цифровой среды. Ученики и преподаватели получили доступ ко всем образовательным ресурсам и гарантированную защиту от сайтов с нежелательным для детей и подростков контентом. С появлением в школах интернета учебный процесс станет интереснее, эффективнее и проще.

Директор филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов.

Больше плюсов

ЕСПД - федеральный проект, реализацию которого курирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

- Подключение образовательных учреждений к единой сети передачи данных - важный социальный проект для Республики Татарстан, - говорит министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. - Безопасность цифровой среды в текущих реалиях является одним из основополагающих факторов для государства, особенно когда стоит вопрос о безопасности детей. Мы рады, что в качестве нашего федерального партнера выступает «Ростелеком». Компания обеспечила учебные заведения быстрым и, главное, защищенным от различных киберугроз доступом к сети передачи данных. Теперь дети будут получать только необходимый для образовательного процесса контент.

Острую необходимость проверенных цифровых технологий для повышения эффективности обучения школьников отмечают в республиканском Министерстве образования.

- Одной из приоритетных целей для министерства является совершенствование образовательного процесса, - считает министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. - Цифровые технологии для системы образования в этой плоскости стали надежным помощником. Теперь ученики и педагоги получили доступ к интернет-ресурсам, где собраны только учебные материалы. И взрослые, и дети в рамках школы защищены от нежелательного, деструктивного контента.

Положительный эффект

Казанский лицей № 146 «Ресурс» доступ к ЕСПД получил не так давно. Но уже, как говорится, почувствовал разницу.

- Скорость стала более высокой, - отмечает положительные моменты директор лицея Диляра Каримова. - Более того, благодаря подключению к ЕСПД появился доступ к ресурсам, которыми ранее мы воспользоваться не могли. Например, авторизовавшись через портал Госуслуг, мы можем использовать возможности видеохостинга YouTube, где есть учебные программы и вебинары, транслируемые на всю Россию. Несомненно, этот контент полезен для организации учебного процесса. Что касается защиты от нежелательного контента, то школа по закону обязана ограждать детей от всего того, чего в школе быть не должно. Фильтры установлены, они работают, что подтверждают регулярные проверки соответствующих служб.

Каримова Диляра Салиховна, Директор МАОУ «Лицей №146 “Ресурс”» г. Казани

В лицее отмечают, что увеличилась не только скорость передачи данных, выросла и скорость оперативного реагирования провайдера на возникающие проблемы.

- Взаимодействовать с технической поддержкой стало удобнее, - констатирует инженер по вычислительной технике Лицея № 146 Михаил Фирсов. - Любые ситуации разрешаются очень оперативно, и это трудно переоценить. Сейчас интернет для школы стал настолько важным, что без него функционировать полноценно мы не можем.