С 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления в школы по закрепленной территории и льготному зачислению. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля в Йошкар-Оле открывается запись в первые классы на 2023-2024 учебный год. Мы собрали для родителей будущих школьников всю необходимую информацию о процедуре поступления. Рассказываем, как подать заявление в первый класс в Йошкар-Оле и какие документы необходимо подготовить для этого.

Как подать заявление в первый класс в Йошкар-Оле 2023-2024

Подача заявок в первый класс пройдет в два этапа. С 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления в школы по закрепленной территории и льготному зачислению. С 6 июля по 5 сентября – можно будет написать заявление в школу в другом районе, однако в этом случае ребенка зачислят в первый класс, если в образовательном учреждении будут свободные места.

Заявления принимаются:

- Через портал «Госуслуги», тогда уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение трех рабочих дней после 30 июня;

- Через портал образовательных услуг Марий Эл;

- Лично в школе или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В городской администрации отмечают, что с 1 апреля 2023 года электронные письма на школьную почту или на школьный сайт с отсканированными заявлениями и документами приниматься не будут.

Какие документы необходимы для подачи заявления в первый класс в Йошкар-Оле 2023-2024

- Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;

- Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

- Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в государственное или муниципальное образовательное учреждение, в котором уже учатся его полнородные и неполнородные брат или сестра);

- Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

- Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства, или по месту пребывания на закрепленной территории, или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории);

- Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной госслужбе, в том числе к госслужбе российского казачества;

- Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Как узнать, за какой школой Йошкар-Олы закреплен ваш ребенок

Приказ о закреплении территорий за образовательными организациями можно найти на официальном сайте Управления образования Йошкар-Олы.

Не позднее 26 марта информация о закреплении территории также размещается на официальных сайтах образовательных учреждений.

Кто имеет право льготного приема в школу в Йошкар-Оле 2023-2024

- Дети сотрудников полиции;

- Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы (имеющих специальные знания);

- Дети сотрудников органов принудительного исполнения (имеющих специальные знания);

- Дети сотрудников федеральной противопожарной службы (имеющих специальные знания);

- Дети сотрудников таможенных органов (имеющих специальные знания);

- Дети перечисленных категорий граждан, погибших во время службы или уволенных, в том числе умерших в течение года после увольнения, в связи с увечьем и повреждением здоровья;

- Дети военнослужащих;

- Дети медицинских работников медорганизаций Марий Эл первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи;

- Дети других категорий граждан;

- Преимущественное право имеют дети, братья и сестры которых учатся в выбранной школе.

Сколько лет должно быть ребенку, чтобы его приняли в первый класс в Йошкар-Оле?

В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6,5 лет, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте.

Что делать, если в приеме в первый класс в Йошкар-Оле отказали?

Отказать в приеме ребенка в первый класс образовательная организация может только при отсутствии свободных мест. В случае отказа родителям необходимо обратиться в Управление образования Йошкар-Олы, чтобы ребенка устроили в другую школу, где имеются свободные места, независимо от места жительства.

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