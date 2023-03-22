Социальный контракт: когда мечта становится реальностью

В жизни каждого человека может случиться момент, когда резко падает уровень дохода и ухудшаются условия жизни. Благо сегодня нашим государством продуманы меры, которые позволят человеку не просто выбраться из порочного круга бедности, но и уверенно встать на ноги. Одна из таких возможностей - федеральная программа поддержки малоимущих граждан «Социальный контракт». «Комсомолка» узнала особенности работы проекта и его принципиальные отличия от обычных пособий.

РУКА ПОМОЩИ АМБИЦИОЗНЫМ

В России «социальный контракт» относительно немолодое направление господдержки населения и реализуется уже около 10 лет. Однако активное распространение оно получило, начиная с 2020 года, когда в период пандемии реальные доходы населения упали, а часть людей и вовсе остались без заработка. За эти годы программа уже доказала свою эффективность. Только в Чувашии в прошедшем году заключено 3300 контрактов. Если все условия договоров будут соблюдены, то к 2024 году выбиться из статуса бедности смогут минимум 12 тысяч нуждающихся семей региона.

Однако у программы есть своя особенность, которая отличает ее от обычных социальных пособий: финансовая поддержка нуждающимся выделяется на определенных условиях.

- Социальный контракт - это инструмент, направленный на создание собственного постоянного источника дохода у граждан. При заключении социального контракта с гражданином разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации. Именно в ней предусмотрен тот объем помощи, которую он получит. Она может быть разной и зависит от жизненной ситуации человека. Социальный контракт открывает новые возможности и помогает снизить уровень бедности в регионе, - отмечает министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

По своей сути этот проект - рука помощи гражданам, у которых есть любимые хобби, навыки и амбиции, а самое главное - желание работать и зарабатывать, но при этом нет финансовой возможности воплотить идею в жизнь.

Реализуется проект по четырем направлениям: помощь в поиске работы, в том числе финансовая помощь на переобучение, временная финансовая поддержка, а также денежные выплаты на открытие собственного дела или развитие фермерского хозяйства. Сроки и суммы выплат определяются индивидуально по результатам собеседования.

Самое приятное, что программа в этом году претерпела небольшие изменения. В частности, увеличились суммы, которые можно получить от государства, а также сформировались четкие критерии для получения поддержки и отслеживания целевого использования субсидий.

РАНЬШЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕМЬИ, А ТЕПЕРЬ ДЛЯ ВСЕХ

На сегодняшний день в копилке социальных служб Чувашии достаточно примеров, когда благодаря социальному контракту населению удается не только выправить сложную финансовую ситуацию, но и превратить любимое дело в настоящий источник дохода. Так, благодаря соцподдержке жительницы Чувашии смогли открыть собственное «сладкое дело».

Например, Кристина Иванова из поселка Вурнары оказалась безработной и встала на учет в центре занятости. Затем женщина решила любимое увлечение - кулинарию сделать источником дохода. Для этого она собрала все необходимые документы, прописала свои идеи и необходимые траты в бизнес-плане, а после получила одобрение от межведомственной комиссии. Женщине выделили из бюджета 350 тысяч рублей, часть из которых пошли на приобретение оборудования и необходимого материала.

Кондитерскую студию благодаря социальному контракту открыла жительница Мариинского Посада Наталия Порфирьева. Теперь женщина не только радует своими кулинарными шедеврами, но и проводит мастер-классы для всех желающих.

МЕЧТА СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ

Воплотить в реальность свою мечту благодаря социальному контракту удалось жительнице села Батырево Людмиле Алексеевой.

Женщина работала в найме в парикмахерском салоне своего села, а о собственном деле могла лишь только мечтать.

- Когда заключила социальный контракт и получила существенную финансовую поддержку, у меня как будто открылось второе дыхание, - отметила перемены в жизни женщина.

На сегодняшний день она является владельцем салона красоты «Жемчужина». Клиентская база у женщины уже наработана, а любовь к делу и поддержка государства помогают развиваться ей дальше.

БУДУЩИЙ КОНКУРЕНТ СЕРЬЕЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Недалек тот час, когда житель деревни Томлей Красночетайского округа Чувашии Петр Мерескин сможет составить конкуренцию предприятиям, обслуживающим дороги и автомагистрали.

Содержание дорог не новая отрасль для Мерескина. Ранее он занимался этой работой, но по договорам субподряда с различными организациями. Однако в прошлом году мужчина составил свой бизнес-план, успешно защитил его и получил поддержку от государства. Затем на вырученные средства приобрел отвал «Монолит» и универсальный погрузчик, а уже в конце 2022 года выиграл в аукционе для обслуживания дорог.

Программа господдержки в виде социального контракта - это прекрасный инструмент, позволяющий дать старт своему делу, уйти от безработицы, быть востребованным, удовлетворять запросы и получать доход, убежден Петр Мерескин.

БУДУЩИЙ КЛУБНИЧНЫЙ МАГНАТ

А вот житель села Янтиково Евгений Козлов на средства соцконтракта смог развить личное фермерское хозяйство. Во времена ковидных ограничений он перебрался в родное село, а затем стал участником программы федеральной поддержки.

- Написал бизнес-план по организации собственного фермерского хозяйства в качестве самозанятого. Подробно расписал про выращивание элитных сортов клубники в зоне рискованного земледелия. Оформил статус самозанятого. Заключив социальный контракт, я закупил оборудование для выращивания клубники и рассаду. И уже через месяц после получения средств было развернуто активное землепользование. Ничего невозможного в жизни нет! - отметил фермер.

НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ

В рамках социальных контрактов жители Чувашии смогли увидеть новые бренды продукции взамен ушедших с рынка зарубежных игроков.

Одним из таких стала кофейня «ЛАЙӐХ». Свою кофейню в Чебоксарах открыл Михаил Павлов.

Каждый посетитель заведения может не только насладиться кофе, но и полюбоваться на свое отражение в стаканчике напитка. В прямом смысле этого слова. Портреты, надписи, орнаменты - все это превращается в шедевр.

А вот дизайнер одежды Ольга Дятлова с уходом зарубежных брендов создала собственную линию мужской одежды Hemp Rustle, особенность которой заключается в экологичности и элегантности в стиле кэжуал.

Одежда из конопляного волокна чувашского дизайнера уже побывала на модном показе в Москве, где молодые российские дизайнеры представили новые коллекции повседневной одежды.

КОМУ И СКОЛЬКО ПОЛАГАЕТСЯ

К сожалению, социальный контракт доступен лишь для определенных категорий граждан. Заявиться на получение поддержки могут лишь малоимущие семьи и одиноко проживающие лица либо малообеспеченные лица, чей среднедушевой доход ниже прожиточного уровня, установленного в регионе проживания. Как сообщают в Центре социальной защиты населения Чувашии, подать заявку на заключение контракта можно даже дистанционно - через сайт Государственных услуг. Для этого необходимо в перечне услуг найти раздел «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта» и заполнить анкету. Затем будет необходимо записаться на прием в местные органы социальной защиты и в назначенный час предоставить необходимый пакет документов.

В настоящее время индивидуальные предприниматели и самозанятые за счет господдержки могут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела, до 200 тысяч рублей на развитие ЛПХ, а также пройти обучение, не превышающее 30 тысяч рублей.