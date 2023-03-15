Весенний паводок в Татарстане: последние новости на 15 марта 2023

МЧС Татарстана следит за паводковой ситуацией, в том числе и с воздуха. Фото: скриншот с видео

В ходе мониторинга паводковой обстановки в республике 15 марта было выявлено подтопление дорожного полотна на трех низководных мостах в Буинском (река Свияга) и Нурлатском (река Большой Черемшан) районах. Причина – обильное таяние снега, сообщает МЧС Татарстана.

- На места подтопления убыли оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, - отметили в ведомстве.

Так, перелив воды на 35 сантиметров произошел на мосту около села Кият Буинского района. Сам населенный пункт в результате произошедшего не был отрезан от цивилизации, есть объездной путь Кият-Тоншерма-Буинск. Угрозы дальнейшего подтопления там не имеется, так что эвакуация населения не понадобится. С водоснабжением села также все будет в порядке, там есть как центральный водопровод, так и колодцы. С обеспечением населения продовольствием проблем тоже не предвидится. В наличии магазин и выездные автолавки Буинского РАЙПО. Что же касается медпомощи, то в селе Кият имеется свой фельдшерский пункт. Кроме того, там предусмотрено дежурство добровольной пожарной команды.

Также в Буинском районе на 20 сантиметров произошел перелив воды на мосту вблизи села Черки-Кильдуразы. Данный участок можно объехать – до Черки-Бибкеево через Фролово – Черки-Дюртили Буинского района. В селе работает продуктовый магазин и автолавки, а также свой фельдшерский пункт. При необходимости для доставки пациентов в районную больницу спасатели задействуют машину-вездеход и моторную лодку.

Третий мост в результате обильного таяния снега был подтоплен около деревни Урняк Нурлатского района. Он перекинут через реку Большой Черемшан. Высота перелива воды на мосту составляет 40 сантиметров. В связи с этим автомобилистам для объезда приходится ехать через село Русское Богдашкино. Угрозы подтопления самого села не имеется. В нем есть свой фельдшерский пункт, а водоснабжение обеспечивается за счет колодцев и водонапорной башни. Касаемо продовольствия для населения, то его поставка будет осуществляться согласно собранным заявкам от самих местных жителей. На данный момент запаса необходимых продуктов там хватает.

В целом же по республике на 15 марта 2023 года наблюдается следующая ситуация с весенним паводком – вода течет поверх льда. Ее уровень поднялся на реке Свяига - 103 сантиметра, а на реках Актай, Улема и Анзирка понизился на 50-70 сантиметров. Это отметки ниже опасных значений, отметили в МЧС Татарстана.

В ведомстве также сообщили, что на реке Кубня возле села Чутеево Кайбицкого района из-за интенсивного подъема уровня воды начался ее выход на пойму, которая была затоплена на глубину 32 сантиметра.

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