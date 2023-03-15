По данным городской администрации ожидается 8,5 тысячи первоклассников. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 апреля в Чебоксарах открывается запись в первые классы на 2023-2024 учебный год. По данным городской администрации ожидается 8,5 тысячи новых учеников. Рассказываем, как подать заявку в первый класс в Чебоксарах и какие документы необходимо подготовить для этого родителям.

Как подать заявление в первый класс в Чебоксарах 2023-2024

Прием заявок в первый класс в Чебоксарах пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления от проживающих на закрепленной территории, а с 6 июля по 5 сентября – от тех, кто предпочитает обучаться не по месту прописки.

Заявления будут принимать 55 образовательных учреждений. Подать заявку можно будет несколькими способами: дистанционно на портале Госуслуг, лично в школе или по почте заказным письмом.

В Управлении образования Чебоксар отметили, что перечень улиц: Грушевый проезд, Апельсиновый проезд, 2-ая Чебоксарская, проезд Грузовой, Нефтебаза, Качакова, 6-ая Южная, Кугеськая отсутствует в федеральной информационной адресной системе ФНС. Поэтому родителям, чьи дети имеют регистрацию по вышеуказанным улицам, необходимо обратиться для подачи заявления на поступление в первый класс непосредственно в школу.

Какие документы необходимы для подачи заявления в первый класс в Чебоксарах 2023-2024

- Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;

- Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

- Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в государственное или муниципальное образовательное учреждение, в котором уже учатся его полнородные и неполнородные брат или сестра);

- Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

- Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);

- Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной госслужбе, в том числе к госслужбе российского казачества;

- Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Как узнать, за какой школой Чебоксар закреплен ваш ребенок

Узнать информацию об этом можно на сайте образовательного учреждения или на сайте Управления образования Чебоксар.

В 2023 году произошло перераспределение улицы Гузовского. Она закреплена за СОШ №29 кроме домов №№1, 3, 3к.1, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15к.1, 17, 19, 21, 21к.1, 23. Они закреплены за СОШ №39 с углубленным изучением отдельных предметов.

Кроме того, за лицеем №4 закреплены новые дома по улице Гражданская - №№64, 68, 95, а также дом №1 на улице Грасиса.

В каком возрасте можно отдать ребенка в первый класс в Чебоксарах 2023-2024

Начать обучение в школе можно с момента достижения ребенком 6 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет.

Для того, чтобы ребенок стал первоклассником в более раннем или более позднем возрасте, требуется письменное разрешение родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы.

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