Жителя Казани за убийство бизнесмена в лифте приговорили к 15 годам колонии

Злоумышленник зашел со своей жертвой в лифт прихватив с собой ружье. Фото: скриншот с видео

Верховный суд Татарстана признал 37-летнего жителя Казани виновным по двум уголовным статьям: «покушение на мошенничество» и «убийство». За это мужчина был приговорен к 15 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщает прокуратура республики.

- Кроме того, согласно решению суда, с мужчины в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей, - отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что 2 сентября прошлого года осужденный заключил со знакомым 51-летним бизнесменом договор купли-продажи двух земельных участков и расположенного на одном из них цеха по выделке шкур. Условились на сумме в 6 миллионов рублей, ударили по рукам и поставили в документах подписи.

За деньгами приехали домой к покупателю, на съемную квартиру на улице Минская в Казани. Там злоумышленник передал продавцу кейс с наличными. А на обратном пути прихватил с собой карабин «Сайга», что почему-то никак не смутило бизнесмена. В лифте он вскрыл кейс и понял, что его обманули. Вместо рублей, долларов и евро там лежали купюры банка приколов.

Завязался скандал, в ходе которого злоумышленник застрелил потерпевшего в голову прямо в кабине лифта. Он остановил его, не доезжая до первого этажа, вытащил тело, бросил его на лестничной площадке и скрылся. Убитого нашли жильцы подъезда, когда кровь начала капать на нижние этажи. По этим каплям они и обнаружили тело. Они вызвали полицию.

Правоохранители прибыли в сопровождении бойцов Росгвардии, так как по сообщению нашедших убитого это могло быть огнестрельное ранение, а значит предполагаемый преступник мог быть вооружен.

Сразу установить личность убитого не удалось, так как выстрел пришелся в голову. При этом начались активные поиски самого стрелявшего. Тот в свою очередь с места происшествия скрылся на своей машине, уехал к другу, а после пересел в автомобиль своего отца. Тот попытался вывезти сына из Казани, но его быстро вычислили и задержали около одного из местных торговых центров. Когда мужчину судили, он говорил, что не хотел убивать, а ружье якобы выстрелило чуть ли не само.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram