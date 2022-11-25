«Поддерживать я её буду всегда и во всем»: Оксана Давлетчина об участии дочери в проекте «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ

Фото: ТНТ

27 августа на ТНТ стартовало продолжение нашумевшего танцевального шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ», в котором лучшие танцоры со всей России сражаются в баттлах по четырём направлениям: соло, дуэты, дети и команды. Баттлы продолжаются до тех пор, пока не останется по одному представителю каждого сегмента. В финал выходят лучшие дуэт, солист, команд и победитель детской категории – они и разделят между семимиллионный призовой фонд.

В новом выпуске примет участие наша юная землячка – Эльза Давлетчина. Нам удалось пообщаться с мамой девочки Оксаной Давлетчиной, которая ответила нам на несколько вопросов, касающихся начала танцевальной карьеры дочки и её участия в проекте.

Фото: ТНТ

С чего начинался танцевальный путь Эльзы? Во сколько лет она начала заниматься танцами?

– Эльза начала заниматься танцами не очень рано, на тот момент ей было почти 9 лет. Танцами по времени мы занимаемся не так долго – около 2,5 лет. Приход в танцы был своеобразным – после легкого «давления» она начала ходить на них, но изначально рвения не было. Дело в том, что мы были в Набережных Челнах в «PRO Танцах» и там можно было проработать свои слабые места. Я ей тогда сказала: «Не понравится – не будешь ходить, приставать к тебе я больше не буду». Она спросила в ответ на это утверждение: «Ты мне куклу купишь?». Я ответила положительно, и она согласилась пойти на танцы. Ей всё там понравилось, и дальше мы начали искать нечто подобное в Казани. Полгода мы были в поиске хорошего места и команды для Эльзы. И вот когда всё сложилось и её взяли в «Wake up», с тех пор и начался её танцевальный путь.

Как вы попали на танцевальное шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»? Когда появилась мысль о том, что вы хотите пройти кастинг и попробовать себя? Какой танцевальный жанр Эльза показывала на кастинге?

– На кастинге обновленного шоу, в котором могут принимать участие дети, она давно хотела попробовать свои силы. Мы семьей смотрели все сезоны «ТАНЦЫ» и это было единственным шоу, которое мы смотрим по телевидению с восхищением, уж очень сильно нравится. Мы всегда знали, что это шоу будет частью нашей жизни. Был лишь вопрос «Когда?». На кастинг мы приехали со смешанной хореографией –дэнсхолл с афростилем.

Фото: ТНТ

Много ли сил и времени уходит на тренировки у девочки? Поддерживаете ли Вы ее в этом?

– Много ли сил и времени уходит на тренировки? Знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, так как я сама спортсменка и всю жизнь в спорте. Если не прикладывать сил, то ничего не получится: кто-то час позанимается три раза в неделю и это капец как много, а для кого-то это вообще очень мало. Тренируется Эльза достаточно. Она сама по себе любит спорт, занимается им с трёх лет, с удовольствием бежит на каждую тренировку, и ей всегда их мало, хочется ещё больше. Сил они отнимают достаточно, это правда, ведь ты либо работаешь «в полную ногу» и можно за час потратить всего себя, а можно в половину ноги, работая при этом три часа и не устать вообще.

Поддерживать я её буду всегда, везде и во всем, как и всех своих детей. Мне очень близок этот танцевальный мир самой, я сама от них кайфую прям, а потому поддержка будет колоссальная в любом случае, каким бы не было её решение. Она уже принимает самостоятельные решения, и моя главная задача – её поддержать. Во всех лагерях, на всех кастингах и проектах я всегда с ней, и она чувствует мою поддержку. Чем бы не занимался мой ребёнок, он всегда будет её чувствовать.

Включай ТНТ в субботу, 26 ноября в 21:00, и поддерживай девочку из нашего города через экран телевизора!

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