Как я пытался стать галантным кавалером и почему это было непросто

Будут ли брать прохожие девушки цветы?

Недавно знакомая завела разговор: мол, рыцари перевелись, даме никто руку не подаст. Мужчины! Я хотел было возразить, но задумался. И не мог вспомнить: а когда же я сам последний раз руку-то женщине подал? Решил доказать, что не все мы такие и стать галантным кавалером на целых три дня. Нашел в интернете книгу с инструкциями и рванул в мир, радовать встречных дам. Вот только все пошло не по плану с первой открытой двери. Как реагировали женщины на попытки помочь, легко ли быть внимательным мужчиной в мире феминизма и другие подводные камни – в репортаже «Комсомолки».

Даже спасибо не сказала

Начать решил с самого простого – при каждом походе в магазин открывать женщинам дверь. И даже уже подготовился к взаимному обмену любезностями. Но любезничать оказались готовы далеко не все.

- Проходите, пожалуйста, - придерживаю дверь перед девушкой модельной внешности и улыбаюсь.

А в ответ тишина. Даже спасибо не сказала. А должна ли была? Наверное, мои ожидания оказались завышенными. Продолжаю.

- Давайте, я вам дверь подержу, - обгоняю женщину с коляской и сумкой с продуктами.

- Спасибо, спасибо, - ответила явно уставшая молодая мама, даже не посмотрев в мою сторону.

- У вас сумка тяжелая. Помочь донести? – выпалил неожиданно даже для себя.

- Нет-нет, не надо, - услышал, глядя в спину удаляющейся незнакомке.

Сумки я никогда не носил незнакомым женщинам. Жене помогал, маме и теще – тоже, чужим – ни разу. Предлагая, свои совершенно бескорыстные услуги даже неловко становится – не принято это в нашем обществе. Пытаюсь себя перебороть и направляюсь к другой женщине, которая только вышла из магазина с двумя огромными пакетами – явно к 8 Марта закупилась.

- С наступающим праздником вас! Давайте, я вам пакеты до подъезда помогу донести, - обращаюсь к горожанке лет 40 максимально непринужденно и доброжелательно.

- Ой, да мне не тяжело! Спасибо, молодой человек, – растеряно посмотрела на торчащую из пакета палку колбасы моя собеседница и расплылась в улыбке.

- Сейчас не тяжело, а пока идти будете – устанете, - возражаю я.

- Я недалеко живу, вон в том доме, – кивнула головой в сторону девятиэтажки на другой стороне дороги.

- Пошли уже! Обокрасть тебя хотят, а ты уши развесила, - будто призрак появилась из-за моей спины сердитого вида женщина.

Снова фиаско. Мне осталось лишь наблюдать, как фигуры с пакетами в руках спешно перебегают дорогу и направляются к тому самому дому. Видимо, соседки.

«А девушки-то какие пошли!»

Продолжить эксперимент решил в парикмахерской – и подстригусь, и навыки кавалерские проверю еще раз. Записываюсь к своему мастеру, запасаюсь шоколадкой и направляюсь в салон.

- Здравствуйте, я к Ольге, - говорю на ходу администратору и направлюсь к вешалке, чтобы снять куртку.

- А, это вы к Ольге… Онлайн записывались? Знаете, у нас тут сбой программы – ваша запись прошла, но на это время был записан другой человек, - весьма равнодушно и размеренно сказала блондинка на ресепшн.

- А мне какое дело до вашей программы? Я записывался, значит, должны оказать услугу, - собрался возмутиться я и даже уже полез в карман, чтобы подтвердить свои слова сообщением от салона, где указано время стрижки.

- Нет, так нельзя. Успокойся, сейчас все разрулим, - мысленно обращаюсь к себе.

- И что же, никакого решения нет? Другие мастера свободны? – стараюсь сдерживать негативные эмоции.

- Викааа, Викааа, - кричит на весь салон блондинка с именем Ирина на бейджике. – У нас тут ремонт идет, девочки с уборкой помогают. Вика!

- Чего? – из-за двери показывается женщина средних лет в футболке и бриджах со слегка растрепанной прической. Сначала смотрит на Ирину, потом замечает меня. – Здравствуйте!

Здороваюсь в ответ. Администратор объясняет Вике о проблемах с записью, напоминает, что у той следующий клиент только через 15 минут и со словами «Быстрей, быстрей» гонит к ее рабочему месту, а мне любезно предлагает снять наконец куртку и проследовать к креслу у зеркала.

- Это вам. Для настроения, - кладу на стол Вики приготовленную для Ольги шоколадку.

- Спасибо! Так приятно, - расплывается в улыбке еще не отдышавшаяся от ремонта и забега из одного конца салона в другой мастер. Контакт налажен.

Женщина начинает свое дело, взяв в руки ножницы и расческу, а я разглядываю ее в зеркало и придумываю тему для разговора. Сначала обсуждаем ремонт в помещении – оказывается, тут будут открывать пункт выдачи одного из маркетплейсов, потом беседа заходит о предстоящем 8 Марта.

- А девушки-то какие сейчас пошли – стыдно рассказать! В классе моего сына, девятиклассника, мальчикам на День защитника отечества подарили рамки с их фотографиями, а внизу – непристойная подпись. Оскорбительная, с матерными словами. И эти девочки еще смеются, говорят, это мемы такие, - возмущается Вика. – Некоторые парни даже домой не стали такой подарок нести, выкинули по дороге. А нескольких девочек из класса после этого случая к школьному психологу водили.

Мастер явно расположена к душевной беседе. Может быть, шоколадка так повлияла? Скорее, все-таки нет – просто человек разговорчивый.

- Это, конечно, некрасивая ситуация, но далеко не все девушки такие. Тем более, возраст у них сейчас такой. Посмотрите, сколько в одном зале очаровательных и воспитанных дам, - пытаюсь головой очертить круг. Руки-то у меня под пелериной. – И вы - вот, какая приятная женщина.

Судя по улыбке и доброжелательности, Вика в очередной раз была удивлена моими кавалерскими замашками. Эксперимент в парикмахерской удался на 100 процентов – даже строгая на первый взгляд Ирина, провожая меня после стрижки, рассыпалась ответными любезностями.

Проводить эксперимент журналист отправился на городской бульвар

Не надо? Ну и ладно

Говорят, что лучший подарок женщине – цветы. Решил проверить это на деле: закупаюсь тюльпанами и отправляюсь на оживленный городской бульвар – буду дарить их незнакомкам. Даже рубашку по такому случаю надел.

- Вы прекрасно выглядите – возьмите цветы, это вам, - протягиваю тюльпаны девушке без шапки, но с большим объемным шарфом.

- Зачем? – незнакомка явно не была настроена общаться с прохожими.

- Просто так. Весна пришла, праздник скоро. Пусть у вас будет хорошее настроение, - пытаюсь расположить ее к себе.

- Спасибо, - осталась все также немногословна девушка и продолжила свой путь с тюльпанами. Главное, что не отказалась.

Сценку наблюдали сидящие неподалеку на скамейке две пожилые женщины. Улыбались и о чем-то перешептывались, глядя на нас. В руке у меня остается еще несколько букетов.

- Здравствуйте, милые дамы! У вас очаровательная улыбка, хорошего вам дня, - протягиваю букетик одной из пенсионерок.

- Ой, сынок, спасибо! А чего это ты цветы всем раздаешь? – смеется и забирает цветы бабушка.

- Не всем, а только самым красивым женщинам, - улыбаюсь в ответ и, раскланиваясь, удаляюсь.

- Неловко как-то получилось: бабушек две, а цветы получила только одна, - уже позже посещает меня мысль. – Может быть, одна с другой поделится цветами?

Дамы не дают мне передышки: вижу приближающуюся девушку – на вид скромную, но весьма очаровательную. Ее голову украшает платок. Наверное, идет в церковь – она тут совсем недалеко.

- Пусть этот день принесет вам радость, - подлетаю к незнакомке и протягиваю букет.

Девушка лишь на секунду посмотрела в мою сторону и продолжила путь.

- Это вам, возьмите, пожалуйста, цветы, - не отступаю я.

- Мне? Я подумала, что вы кому-то другому… или шутка какая-то, - растерялась скромница.

- Вам-вам, берите, - отдаю тюльпаны незнакомке, одарившей меня улыбкой.

Что ж, остался последний букет. Ищу жертву: у детской площадки мама с ребенком – может быть, ей? Нет… вдруг тут и муж где-то рядом. Некрасиво получится… Вот она – будущая обладательница тюльпанов – девушка с эффектной внешностью в сапогах на высоком каблуке вышла из магазина и направляется к машине.

- С наступающим праздником вас, - подхожу и тяну ей букет с улыбкой.

- Не надо, - равнодушно отвечает модница и садиться за руль свой машины.

Не надо? Ну и ладно. Подарю цветы жене. Она уж точно обрадуется. А эксперимент с любезностями закончен. Нелегкое это дело – быть кавалером.

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