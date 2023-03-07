Концерты, выставки, конкурсы и не только подготовили для жителей и гостей города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К Международному женскому дню в столице Чувашии пройдут праздничные мероприятия. Концерты, выставки, конкурсы и не только подготовили для жителей и гостей города. Публикуем самую полную программу мероприятий на 8 Марта в Чебоксарах в 2023 году.

Куда сходить на 8 марта в Чебоксарах 2023

Парк имени Николаева

В 12.00 здесь пройдет праздничная программа «Число восьмое – непростое». Для жителей и гостей города подготовили розыгрыш призов, концерт и игровые эстафеты. Кроме того, для детей в 11.00 в зооуголке «Ковчег» состоится мастер-класс по изготовлению поделок в технике объемной аппликации.

Лакреевский лес

В Лакреевском лесу пройдет онлайн-акция «Букет к 8 марта». Из фотографий букетов подписчиц сообщества парка в социальных сетях изготовят большую онлайн-открытку.

Этнокомплекс «Амазония»

В 14.00 у колеса обозрения начнется развлекательная программа со Скоморохами. Для представительниц прекрасного пола там также подготовили танцевальные игры и конкурсы, например, на скоростное создание причесок. Кроме того, на празднике выберут самую танцующую девушку.

Праздничные концерты во дворцах культуры Чебоксар

7 марта в 16.00 – в ДК «Южный» состоится праздничный концерт «Весеннее признание»;

7 марта в 18.00 – в ДК «Акация» состоится праздничное мероприятие «Музыка весны»;

9 марта в 18.00 – в ДК «Салют» пройдет концерт «Весна, цветы и комплименты» и «Весенний бал» для старшего поколения.

Выставки в музеях

В музеях города также отметят Международный женский день. Так, выставка «Весна и женщины» уже ждет посетителей в Литературном музее имени Константина Иванова, а до 2 апреля жители и гости Чебоксар в Центре современного искусства смогут посмотреть на пейзажи Владимира Аксенова.

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