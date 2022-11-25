Вижу, что было у тебя: жительница Чистополя развела своих подруг на деньги, спрятавшись в соцсетях за маской гадалки

Женщине не надо было заглядывать в магический шар, ведь она и так все знала про своих подруг. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как-то встретились в Чистополе три подруги. Женщины активно делились последними новостями и проблемами. И тут одна из них заявила, что есть у нее на примете хорошая гадалка, сильнейший маг, которая ей очень и очень помогла.

Подруги тут же закидали ее вопросами. В ответ женщина дала им «заветную» ссылку на аккаунт гадалки в соцсети и настоятельно рекомендовала подписаться на нее. Подруги так и сделали. Общение шло через переписку. В течение нескольких месяцев кряду женщины платили гадалке за ее услуги. Так, одна из них перечислила 40 700 рублей, а другая – 14 300.

Но в какой-то момент подружки начали подозревать, что их обманывают. Тогда они обратились с полицию с заявлением о мошенничестве. Правоохранители быстро вышли на цифровой и реальный след той самой могущественной гадалке. Ею оказалась та самая третья подруга потерпевших женщин. Было установлено, что все время она прятала свою личность от приятельниц, выдавая себя за гадалку, чтобы вытягивать с них деньги. Зная, что творилось и творится в жизни у подруг, женщина безошибочно могла им на удивление продолжить фразу: «Вижу, что было у тебя».

- По данному факту в отношении жительницы Чистополя было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в МВД Татарстана.

Кстати, в этой ситуации жительницы Татарстана, можно сказать, легко отделались. Так, например, 45-летняя жительница Чебоксар также обратилась к гадалке и стала жертвой шантажа. Чтобы якобы помочь в личной жизни лже-провидица уговорила женщину прислать ей по интернету свое обнаженное фото. Когда снимки в стиле ню были получены, то сразу посыпались требования заплатить деньги, иначе все будет опубликовано в соцсетях и мессенджерах. Чем закончилась эта история пока неизвестно, в ситуации разбирается теперь полиция, возбуждено уголовное дело.

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