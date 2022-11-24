«Болгар радиосы» приглашает на юбилейное вручение Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

Уже 10-й год каждую зиму «Болгар радиосы» радует своих радиослушателей, зрителей грандиозным представлением. Речь идет о вручении X Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Два года подряд музыкальная премия проходила в онлайн формате без зрителей. В этому году Х юбилейный концерт пройдет в концертном зале ПИРАМИДА с зрителями – 10 декабря в 18.00 часов. Это мероприятие - подведение итогов года как для радио, так и для артистов и играет важную роль в жизни татарской эстрады.

В этому году на вручении ожидается около 30 номинантов. На мероприятии примут участие как популярные артисты, так и победители хит-парада «Кайнар хит». Поэтому у зрителей будет возможность увидеть не только всеми полюбившихся популярных артистов, а также познакомиться с новыми звездами татарской эстрады. Потому что «Болгар радиосы» уделяет отдельное внимание поиску и раскрытию новых талантов новоиспеченных певцов.

Целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризацию творчества начинающих исполнителей.

Особенностью данного проекта является и то, что каждый год меняется ведущая концерта. В прошлом году мероприятие вели главный редактор – продюсер «Болгар радиосы» – Ильфар Каримов, а также ведущие «Иртэнге чэй» – Эльвира Вильдан и Рустам Гайзуллин. Кто будет ведущим в этом году зрители смогут узнать только во время концерта. Х юбилейная музыкальная премия будет наполнена сюрпризами.

Победители Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»: Айдар Галимов, Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Рифат Зарипов, Ильсия Бадретдинова, Раяз Фасихов, Винера Ганиева, Эльмира Калимуллина, Зинира и Ризат Рамазановы, Саида Мухаметзянова, Рафис Калимуллин и многие другие популярные певцы.

Х юбилейное вручение Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» состоится в концертном зале “ПИРАМИДА” в 18.00 часов. Билеты на сайте kassir.ru, а так же в кассе Пирамиды.

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