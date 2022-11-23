Она провела мистический обряд, чтобы избавиться от мужа-насильника: Коротко о фильме «Сестры»

Первые кадры фильма «Сестры» знакомят зрителей с молодой мамой - Аней, которая столкнулась с домашним насилием. Фото: скриншот

22 ноября в казанском кинотеатре «Алмаз Синема Гранд» состоялся предпремьерный показ фильма «Сестры», режиссером которого выступил Иван Петухов. Было заявлено, что жанр картины относится к триллеру, ужасам. Однако любителей хорроров хотелось бы предупредить, что фильм пугает больше содержанием, нежели самой картиной.

Первые кадры фильма знакомят зрителей с молодой мамой - Аней, которая столкнулась с домашним насилием. В день годовщины свадьбы она вместе с сыном пытается сбежать от мужа Андрея. Однако он застает их и просит вернуться домой.

После этой попытки, Андрей запирает жену дома, а сына отправляет к своей маме. Тогда женщина пытается найти другие способы и даже просит помощи у людей из Интернета. Там свой номер оставляет таинственная незнакомка. Долго не думая, Аня решается позвонить. Та, в свою очередь, рассказывает героине о мистическом способе избавиться от мужа-тирана.

Незнакомка говорит о сестринском братстве, которое можно призвать с помощью мистического обряда крови и огня. Муж, узнав о помыслах жены, становиться лишь еще более разгневанным. Однако, проведенный ею ритуал был действительно рабочим. Сестры пришли на ее зов, но она решила отогнать их. А все потому, что ей стало жалко мужа. Он же все-таки попросил прощения за скандал, который сам же устроил и обещал, что все у них будет хорошо.

Нельзя не отметить, что на любые просьбы и желания Ани уйти из дома, Андрей начинает на нее давить психологически. Он пугает ее тем, что ей негде жить, у нее никого нет, сына ее вовсе заберут. Тем самым, Аня живет в страхе и никто не может ей помочь, так как родители ее погибли в пожаре. Даже единственного друга Юру муж не подпускает к ней.

Сестры приходят на помощь каждому, кто нуждается в помощи. Сможет ли главная героиня набраться смелости и призвать их снова? Об этом вы узнаете, посмотрев фильм полностью.

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