Денис Спирин: «Цифровой формат обращений в администрацию становится более востребованным»

Фото: gcheb.cap.ru

Обе программы - часть платформы «Госуслуги» и активно используются горожанами: за третий квартал и октябрь поступило порядка 3,8 тысячи сообщений

«Инцидент Менеджмент» - это система по взаимодействию с населением в социальных сетях. Ресурс автоматически отбирает негативные комментарии и вопросы, заданные жителями. Органы власти принимают обращения в работу, затем дают ответ.

В полном объеме администрация Чебоксар подключилась к работе в системе «Инцидент Менеджмент» в начале 2019 года.

- Жители Чебоксар быстрее находят отклик и ответы на заданные вопросы в соцсетях, поэтому количество обращений с каждым годом увеличивается. С начала года ЦУР Чувашии зафиксировал от жителей г. Чебоксары 12 571 сообщение, - отметила заместитель главы по социальным вопросам Ольга Чепрасова.

Если сравнивать показатели за период с июля по октябрь 2021 и 2022 годов, то число обращений увеличилось на 22%. В прошлом году поступило 1797 запросов, в текущем - 2313.

По предварительной информации, во второй половине 2022 года жители чаще всего обращались в администрацию города с вопросами:

- по вырубке деревьев в Юго-Западном районе для строительства ЖК «Дубрава Парк»;

- по ремонту Марпосадского шоссе и Лапсарского проезда;

- по реконструкции ул. Гражданская;

- по изменениям троллейбусных маршрутов № 5, 6, 8, 9, 11;

- по строительству детских садов в мкр «Благовещенский», мкр «Университет», школы в мкр «Садовый»;

- по ремонту дворов и благоустройству общественных территорий;

- по подаче отопления в многоквартирные дома.

Наибольшее число обращений направлено в управления ЖКХ, архитектуры, в отдел транспорта и районы города. В каждом подразделении установлены ответственные за предоставление информации.

Фото: gcheb.cap.ru

На платформе обратной связи (ПОС) самое большое количество обращений отмечено в сфере ЖКХ, к которой администрация Чебоксар подключилась в декабре 2020 года. 40% всех вопросов отработали районные администрации.

Задать вопросы жители могут в личном кабинете «Госуслуг», через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и через виджет на сайтах структурных подразделений администрации города Чебоксары.

Проблематика сообщений аналогична вопросам, поступившим через «Инцидент Менеджмент». Горожан преимущественно волнует состояние дорог, благоустройство городских и дворовых территорий, в меньшей степени - организация транспортного обслуживания, содержание МКД, складирование и вывоз мусора.

- Основной задачей видится повышение эффективности работы в ПОС. Необходимо соблюдать сроки ответов на сообщения, завершать обработку сообщений специалистами перед уходом в отпуск. А также повысить качество ответов: ответы должны быть краткими и содержательными, - поделился замглавы администрации - руководитель аппарата Андрей Петров.

Денис Спирин отметил растущую популярность обращений жителей в системах:

«Очевидно, что цифровой формат обращений в администрацию становится все более востребованным чебоксарцами. Чтобы такой способ общения стал еще удобнее, необходимо сократить время ответов на запросы горожан. Прошу руководителей подключаться к координации работы сотрудников в системах обработки обращений и не допускать просрочек».