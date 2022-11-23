Денис Спирин: «Цифровой формат обращений в администрацию становится более востребованным»

Фото: gcheb.cap.ru
Обе программы - часть платформы «Госуслуги» и активно используются горожанами: за третий квартал и октябрь поступило порядка 3,8 тысячи сообщений
«Инцидент Менеджмент» - это система по взаимодействию с населением в социальных сетях. Ресурс автоматически отбирает негативные комментарии и вопросы, заданные жителями. Органы власти принимают обращения в работу, затем дают ответ.
В полном объеме администрация Чебоксар подключилась к работе в системе «Инцидент Менеджмент» в начале 2019 года.
- Жители Чебоксар быстрее находят отклик и ответы на заданные вопросы в соцсетях, поэтому количество обращений с каждым годом увеличивается. С начала года ЦУР Чувашии зафиксировал от жителей г. Чебоксары 12 571 сообщение, - отметила заместитель главы по социальным вопросам Ольга Чепрасова.
Если сравнивать показатели за период с июля по октябрь 2021 и 2022 годов, то число обращений увеличилось на 22%. В прошлом году поступило 1797 запросов, в текущем - 2313.
По предварительной информации, во второй половине 2022 года жители чаще всего обращались в администрацию города с вопросами:
- по вырубке деревьев в Юго-Западном районе для строительства ЖК «Дубрава Парк»;
- по ремонту Марпосадского шоссе и Лапсарского проезда;
- по реконструкции ул. Гражданская;
- по изменениям троллейбусных маршрутов № 5, 6, 8, 9, 11;
- по строительству детских садов в мкр «Благовещенский», мкр «Университет», школы в мкр «Садовый»;
- по ремонту дворов и благоустройству общественных территорий;
- по подаче отопления в многоквартирные дома.
Наибольшее число обращений направлено в управления ЖКХ, архитектуры, в отдел транспорта и районы города. В каждом подразделении установлены ответственные за предоставление информации.
Фото: gcheb.cap.ru
На платформе обратной связи (ПОС) самое большое количество обращений отмечено в сфере ЖКХ, к которой администрация Чебоксар подключилась в декабре 2020 года. 40% всех вопросов отработали районные администрации.
Задать вопросы жители могут в личном кабинете «Госуслуг», через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и через виджет на сайтах структурных подразделений администрации города Чебоксары.
Проблематика сообщений аналогична вопросам, поступившим через «Инцидент Менеджмент». Горожан преимущественно волнует состояние дорог, благоустройство городских и дворовых территорий, в меньшей степени - организация транспортного обслуживания, содержание МКД, складирование и вывоз мусора.
- Основной задачей видится повышение эффективности работы в ПОС. Необходимо соблюдать сроки ответов на сообщения, завершать обработку сообщений специалистами перед уходом в отпуск. А также повысить качество ответов: ответы должны быть краткими и содержательными, - поделился замглавы администрации - руководитель аппарата Андрей Петров.
Денис Спирин отметил растущую популярность обращений жителей в системах:
«Очевидно, что цифровой формат обращений в администрацию становится все более востребованным чебоксарцами. Чтобы такой способ общения стал еще удобнее, необходимо сократить время ответов на запросы горожан. Прошу руководителей подключаться к координации работы сотрудников в системах обработки обращений и не допускать просрочек».