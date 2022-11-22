Множество пернатых сейчас можно увидеть на набережной озера Кабан. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

С каждым днем в Татарстане становится все холоднее. По прогнозам синоптиков, до конца ноября в республике будут наблюдаться погодные аномалии и температура воздуха будет на два градуса ниже нормы. Несмотря на это, на озере Кабан в Казани по-прежнему можно увидеть немало уток. Птицы плавают там, где вода еще не замерзла и сидят на льду там, где он уже образовался. Горожане забеспокоились, не замерзнут ли пернатые и не умрут ли от голода зимой. Ведь обычно они улетали в теплые края.

«Комсомолка» поговорила с Госкомитетом Татарстана по биоресурсам, где заявили, что с утками все должно быть хорошо.

- В последние годы все чаще можно наблюдать большие скопления уток, которые с наступлением холодов остаются зимовать в Казани. Основной причиной этого являются незамерзающие водоемы, где водоплавающим пернатым доступен их основной корм – водоросли <...> В помощи человека утки не нуждаются. Они способны благополучно переносить низкие температуры. Для энергосбережения и поддержания тепла они выбирают безопасное место на льду, ложатся и отдыхают, - говорят специалисты.

Специалисты говорят, что утки способны спокойно переносить низкие температуры. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В пресс-службе Госкомитета также отмечают, что птицы остаются зимой в городе еще и потому, что местные жители их подкармливают.

- Птицы привыкают к человеку и создают местную постоянно пополняющуюся популяцию, которая успешно зимует. Весь зимний период они проводят на водоемах и их перелеты с одного водоема на другой жители города могут наблюдать круглогодично.

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