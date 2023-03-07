«Она хотела подарить ему свой дом»: за что житель Казани сгубил в пожаре пенсионерку, за которой долго ухаживал

По словам соседей, Ильгиз помогал Лидии по дому, топил баню, ходил в магазин. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана рассматривается уголовное дело о гибели немощной пенсионерки в пожаре на улице Грузовая. Перед законом за это предстал Ильгиз Г., который ухаживал за женщиной, и ее сосед Сергей С. Их, в зависимости от совершенного, обвиняют по таким статьям, как «убийство», «мошенничество», «покушение на преступление» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

«ХОРОШИЙ МУЖЧИНА, ПУСТЬ ПОЖИВЕТ»

История знакомства пенсионерки Лидии Самойловой и Ильгиза Г. началась в 2017 году. Тогда мужчина только приехал в Казань из другого города и искал себе жилье. Лидия посоветовала ему жить у ее соседки, которая сдает комнату тут же рядом, на улице Ползунова.

С тех пор пенсионерка стала часто общаться с Ильгизом. Сначала ходили друг другу в гости. А потом мужчина и вовсе стал помогать пожилой и немощной из-за болезни женщине. Делал дела по дому, топил печку и ходил в магазин за продуктами.

- Лида говорила, что Ильгиз хороший мужчина, пусть поживет. Также она сообщила, что он будет ухаживать за ней и помогать по дому. Он любил много разговаривать, спрашивать о самочувствии и здоровье, - вспоминает уже на суде соседка, у которой мужчина снимал комнату.

По ее словам, они договорились, что Ильгиз за жилье будет хотя бы давать деньги за коммуналку. Но и этого он не делал. Как рассказала хозяйка комнаты, только раз пришел от него некий племянник и передал пять тысяч рублей.

Как оказалось своим участливым поведением мужчина буквально очаровал не только саму Лидию Самойлову, но и многих ее соседей. Хотя были и те, кто не воспринимали его отношение за чистую монету. Некоторые считали, что вряд ли неизвестный человек просто так станет помогать пожилой и больной женщине. Ведь Лидия перенесла несколько операций и самой ходить ей было очень тяжело. Но при этом в собственности она имела скот, дом, комнату в общежитии, машину и долю квартиры.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УХУДШИЛОСЬ

К слову, Лидия не была совсем одинока. К ней частенько приезжали родственники, помогали ей во всем. Также и соседи, понимая, как тяжело справляться со всем одной, выручали при любой возможности. По словам ее подруги Людмилы Алексеевны, они дружили на протяжении 30 лет. Ходили друг к другу на чай и делились новостями. Однако после появления Ильгиза все поменялось. Они уже стали не так часто видеться. А однажды, по словам Людмилы, сама Лидия сказала ей, что ей никто кроме Ильгиза ей не нужен. С тех пор подруги перестали общаться.

Такие отношения одна соседок по улице описала зависимыми. Пенсионерка была больна и не могла сама толком позаботится о себе, не говоря уже о хозяйстве и доме. Вот и приняла, мол, помощь первого, кто ее предложил. Ильгиз был с ней постоянно рядом и женщина доверилась ему полностью. Даже была готова оформить на него доверенность на дом.

В 2019-2020 годах состояния Лидии ухудшилось, она совсем перестала ходить. На улице ее никто из соседей уже не видел. Зато нет, нет они стали слышать ее крики из дома: «Помогите!». Но никто не понимал, с чем это было связано, все же знали, что за ней присматривает Ильгиз.

«ЗАКРЫВАЛ ЕЕ ДОМА И УХОДИЛ»

По воспоминаниям соседки Анны, когда в 2020 году она пришла к пенсионерке в гости и принесла ей еды, то к своему удивлению, кроме Ильгиза, в доме незнакомого мужчину. Сама же хозяйка сидела сидела на матрасе, который был постелен прямо на пол. В очередной раз соседка заглянула уже через месяц. По словам женщины, в доме вместе с Ильгизом находился другой незнакомец. При этом Лидия все так же сидела на полу, но уже почему-то обнаженная.

- В комнате было жарко и душно. На улице и так было тепло, но в доме почему-то включили печку. Обстановка была неприятной, хотелось скорее уйти, - рассказала Анна.

Вскоре пенсионерка начала по ночам звонить соседям. Так, Людмилу она просила прийти и помочь. Так, однажды, ей нужно было сделать горячий чай. Тогда соседка поняла, что в их отношениях с Ильгизом происходит что-то неладное. Но сама Лидия не жаловалась, не говорила ничего плохого.

- В последнее время он закрывал ее дома и уходил. Как-то раз я снова услышала крики Лиды, тогда по улице шел сосед Сергей С. Он был в курсе, что Ильгиз ее запирает, - отметила Людмила.

Ильгиз попросил Сергея оставаться на ночь в доме Лидии. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Сам же Сергей С. начал часто появляться в доме пенсионерки весной 2021 года. Как оказалось, сам Ильгиз попросил его приглядывать за Лидией, пока его нет дома. Бывало, что пропадал он и по ночам.

По рассказам троюродный сестры пенсионерки Ольги, она часто приходила в гости. Однако спустя время Ильгиз запретил видеться с Лидией. Дошло до того, что все звонки, адресованные пенсионерке, принимал всегда он. Со временем вообще перестал передавать ей трубку. Как заметили соседи, на территории к этому времени появилась собака, которая никого не подпускала к дому.

Тогда Ольга решила вызвать сотрудников правоохранительных органов. Обстановка, в которой проживала на тот момент пенсионерка, оставляла желать лучшего. По словам женщины, печка треснула, занавески и ставни окон были закрыты, запах внутри был настолько ужасным, что слезились глаза. Сама Лидия была в уставшем состоянии.

- Тогда она сказала, скорее бы умереть, - отметила Ольга.

Сам Ильгиз рассказывал соседям, что у них все хорошо. В планах у них была покупка двухкомнатной квартиры после сноса дома, где они проживали с Лидией, а также домика в деревне. Лишь однажды пожаловался, что пенсионерка стал капризной, на что соседи ему отвечали, что ей требуется особый уход. Они даже дали ему для этого коляску, но он ею не воспользовался в своем уходе за Лидией.

ДВЕРЬ БЫЛА ПОДПЕРТА

Ночью 17 июня 2021 года большая часть жителей улицы проснулись от звука сирен. Люди столпились у дома Лидии, который полностью поглотил огонь. Как сообщила одна из соседок погибшей, Лидия во время пожара кричала: «Мама!», «Помогите!». Все входы в дом были закрыты снаружи.

- Со стороны улицы Ползунова замок висел снаружи, с улицы Грузовой дверь была подперта, - сообщила Людмила Алексеева.

Тело 68-летней пенсионерки пожарные нашли только при разборе сгоревших конструкций. Сам дом был полностью уничтожен огнем вместе со всем имуществом.

По воспоминаниям соседки, там было два холодильника, стиральная машина, старый телевизор и электрическая плитка. Однако после пожара следов этой техники обнаружено не было. По словам соседей, они видели, как за два-три месяца до гибели пенсионерки Ильгиз увозил один из холодильников. Мало того, они уверяют, что мужчина получал пенсию вместо Лидии.

- Когда мы занимались похоронами, мы обратись в доставку пенсии. Женщина, которая доставляла ее, сказала, что она этого ожидала, так как Ильгиз сам стал ездить за деньгами, - заключила троюродная сестра Ольга.

Когда произошел сам пожар, рядом с домом видели Сергея С. По словам соседей, он выглядел растерянным.

ХОТЕЛ ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ

Как установило следствие, Ильгиз не приезжал из другого города, а изначально жил в Казани. По версии правоохранителей, мужчина специально нашел обеспеченную имуществом пожилую и немощную женщину, втерся к ней в доверие и при помощи фиктивного договора купли-продажи заключенного с ней забрал себе право на дом и приусадебный участок.

Далее, как следует из материалов уголовного дела, злоумышленник захотел получить еще и принадлежащий пенсионерке автомобиль «Лада Калина», а также половину квартиры на улице Минская по нотариальному завещанию. Вот только не успел вступить в наследство, так как к этому времени уже попался на мошенничестве с домом пенсионерки.

Следователи полагают, что мужчина испугался, что все его махинации будут раскрыты, поэтому решил замести следы. Утверждается, что он нашел себе подельника в лице Сергея С. и вместе с ним поджег дом, в котором находилась немощная пенсионерка. Она не смогла выбраться наружу и насмерть задохнулась в дыму.

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