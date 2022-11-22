Нурсиль Хусаенов: «Качественная работа компании «Юником» - залог успеха»

«Юником» выступает не просто посредником, а надежным партнером предоставляемой продукции уже 10 лет.

В 2012 году в каталоге компании были только сливочное масло, сухое обезжиренное молоко, подтворожная и подсырная сыворотки и сыры. Сегодня в торговой линейке более двух тысяч наименований. С 2014 года появилось сухое молоко, что дало толчок к развитию, и к 2016 году рост продаж увеличился на 38%. С 2018 года «Юником» начал работать с таким каналом сбыта, как HoReCa*. В 2021 году компания вышла на международный уровень, а уже сегодня работает с крупными игроками пищевой промышленности 16 стран.

Ни для кого не секрет, что потребитель стремится купить то, что ему знакомо, где он понимает, кто является производителем качественной и безопасной продукции. И на сегодняшний день такими надежными партнерами выступают крупнейшие ритейлы. «Юником» работает с сетями магазинов «Магнит», «Ашан», X5 Retail Group** и другими. Сотрудничество с сетями обеспечивает органическое очищение рынка, а «Юником» принимает в этом активное участие, обеспечивая большими объемами поставок качественной продукции. Это важно, так как сети ежедневно обслуживают миллиарды людей, а сотрудничество с компанией «Юником» помогает обеспечить качественным продуктом потребителя.

- Изначально компания создавалась с целью роста, мы всегда ориентировались на качество. С первых шагов «Юником» сотрудничал с рядом крупных федеральных заводов-производителей пищевой продукции, у нас не было возможности оступиться. Мы всегда уделяем большое внимание процессам приемки, хранения и продажи товаров, обеспечивая санитарную безопасность на всех этапах товародвижения. И именно поэтому мы сейчас празднуем наше десятилетие, компания находится в точке роста, качественная работа - залог успеха! - прокомментировал Генеральный директор ООО «Юником» Нурсиль Хусаенов.

Генеральный директор ООО «Юником» Нурсиль Хусаенов.

10-летний юбилей компании - это результат успешной и плодотворной деятельности. «Юником» занимает одно из лидирующих мест на рынке дистрибуции молочной продукции в России и на мировом рынке. Достижение таких высот стало возможным благодаря надежным партнерам, постоянному расширению ассортимента, а также благодаря высококвалифицированным и ответственным специалистам компании.

* Гостинично-ресторанный бизнес

** «Икс 5 Ритейл Групп»

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