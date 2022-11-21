Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани 20 ноября на сольном концерте исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) смог собрать практически весь стадион «Татанефть Арены». Около четырех тысяч зрителей стоя подпевали его хиты «Я русский» и «Встанем», а зал наполнился светом фонариков на телефонах. Также молодой певец вместе с залом исполнил гимн России.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Как только SHAMAN поднялся на сцену, он обратился к зрителям со своей исповедью. Он признался, что для того, чтобы оказаться на большой сцене, он прошел путь длинною в 15 лет. По его словам, это было сложно, но благодаря зрительской симпатии и поддержке, он смог этого добиться, чему очень рад. Первый блок концерта состоял из знакомства с артистом, он поделился своей историей. А второй блок был посвящен песням, благодаря которым он и получил всеобщую любовь слушателей.

- У меня никогда не было цели просто стать хорошим вокалистом, певцом. Для меня это не было не так важно, ведь я хотел реализоваться именно как автор песен, композитор. За 15 лет моей осознанной творческой карьеры я написал около 200 песен. Конечно, не все из них являются удачными. Но со временем мне удалось написать такие, которые понравились большому количеству людей. Видимо количество постепенно начало переходить в качество. И у меня есть мечта, чтобы мои песни пережили самого меня и остались в памяти и в сердцах слушателей на долгие годы, - заявил на концерте Ярослав.

SHAMAN является одним из редких исполнителей на российской эстраде, кто выходит на сцену с песнями собственного сочинения, к тому же среди них есть те, которые посвящены Родине и событиям, которые волнует многих россиян и не только.

Строчки его песен отозвались в сердце каждого слушателя, о чем и говорят полный зал, и шквал оваций, и слова благодарности слушателей за его выступление. Тексты его композиций сильные и наполненные смыслом, что достойно уважения и многие благодарны ему за это. Первой в Казани была исполнена песня «Спасибо вам». Он ее в больше части говорил, нежели пел. После чего он выразил слова благодарности за теплый прием.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Также артист сообщил, что в просторах интернета он стал популярные благодаря песне «Улетай». К тому же в ней певец использовал строчки из оперы Бородина «Князь Игорь». Фанаты по достоинству оценили его репертуар исполнения. Также во время исполнения данной песни, он решил выйти к зрителям, чтобы спеть ее припев вместе с ними. SHAMAN обошел практически весь зал, дал возможность спеть с ним как взрослым, так и детям.

Также прозвучали и более лирические песни. Например, под песню «Родная» он пригласил зрителей станцевать. Однако тут смелых не оказалось, но под песню «Ты моя самая вселенная» образовались пары, которые слились в едином танце. Благодаря этому в зале создалась романтическая атмосфера, а включенные фонарики на телефонах лишь украсили этот вечер.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Одной из «фишек» артиста стало обращение к зрителям – «родные». Он и песню «Родная» спел, будто посвятил ее именно казанцем. Далее был глубокий переход к патриотическому циклу. В этой части концерта SHAMAN исполнил песни «Я русский», «Встанем» и гимн России. Этот топ-3 не оставило ни одного зрителя равнодушным. Все встали и подпевали вместе с артистом. После чего он распрощался со зрителями, но через минуту вернулся и еще раз исполнил песню «Спасибо вам».

- Я его обожаю. Ради этого концерта я приехала с Санкт-Петербурга. В первый раз я была в Сочи и осталась в однозначном восторге. Могу сказать точно, что являюсь его преданной поклонницей, особенно после песни «Я русский». Она меня зацепила, так как я 15 лет жила за границей. И как начались эти события, мне стало очень обидно за то, как говорят о нас – русских. Поэтому с выходом данной песни я была очень рада знать, что есть такие люди, которые привержены своему искусству и стране. SHAMAN – это просто любовь. Концерт прошел на ура. Я пыталась петь, танцевать и быть ближе к артисту. Я еще удивлена, что мой голос не сорван. Хочется, чтобы таких парней, как SHAMAN было больше, - поделилась с «Комсомолкой» Татьяна Макаренко.

После окончания певец устроил фан-встречу по специальным билетам. Так, пришедшие на концерт смогли сфотографироваться с любимым исполнителем, вручить ему подарки, а также получить заветный автограф. Но, в первую очередь, SHAMAN сфотографировался с самыми юными слушателями – с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

- Мне нравится этот исполнитель, так как его песни прям за душу берут. В своих текстах он использует такие проникновенные слова, которые написаны именно для тех событий, которые сейчас у нас в мире происходят. От песни «Встанем» у меня мурашки на теле появляются. Мало в наше время таких индивидуальных артистов, которые в особенности пишут патриотические текста, - отметила одна из слушательниц SHAMAN.

СПРАВКА КП

Отметим, на сцене Ярослав Дронов выступает с четырех лет. Являлся участником проекта «Фактора А», третьего сезона «Голоса», на котором он занял второе место благодаря упорной работе совместно с наставницей Пелагеей. Но тогда о нем мало кто знал. Его жизнь изменилась в феврале 2022 года, когда он выпустил пронзительную песню «Встанем», посвященную Великой Отечественной войне.

SHAMAN – известный российский певец, поэт и композитор. Он имеет три музыкальных образования: музыкальная школа по классу «Народное пение», Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки и Российская академия музыки имени Гнесиных. Родился он в Новомосковске 22 ноября 1991 года в музыкальной семье. Отец Ярослава играл на акустической и элекрогитаре.

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