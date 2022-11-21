Актер из Татарстана Константин Адаев появится на ТВ-3 в премьере сериала «Без правил»

Проект стартует 21 ноября в 22:15. Фото: ТВ-3

В понедельник, 21 ноября, в 22:15 на телеканале ТВ-3 состоится премьера драматического сериала «Без правил» с участием Елизаветы Боярской, Гоши Куценко, а также Константина Адаева – популярного российского актёра, родившего и выросшего в Татарстане.

Сюжет сериала рассказывает о жестоком противостоянии честной женщины и криминального авторитета. Сергей Галямин узнаёт, что на территории заброшенного пионерлагеря находятся уникальные минеральные источники – настоящая золотая жила, на которой можно построить новую туристическую империю. Но есть одна загвоздка: эта земля уже принадлежит Ольге Лебедевой – решительной женщине, готовой бороться за свои принципы. Актер и каскадёр Константин Адаев, детство которого прошло в Зеленодольске, а юность – в Казани, не только сыграл в «Без правил» важную роль сотрудника ФСБ, но ещё и выступил постановщиком трюков.

«В «Без правил» сталкиваются два мира. Тёмный мир злой силы Галямина и его соратников, в котором отсутствуют законы и существуют только авторитетные понятия: кто сильнее – тот и прав. И мир хрупкой женщины, которая считает, что жить нужно по правилам, что есть порядочность, что нужно быть человеком слова и чести. По её мнению, нельзя все взять и перечеркнуть лишь усилиями одного человека, поступающего нечестно. Она борется за справедливость и считает, что если правда на твоей стороне – то ты можешь ничего не бояться. Каждая серия наполнена огромным количеством событий, сюжет всё закручивается и закручивается, и эта пружина «выстреливает» только в самом конце. Уверена, что зрителям будет интересно и они получат удовольствие», - рассказывает о сериале Елизавета Боярская.

Фото: ТВ-3

8-серийный остросюжетный драматический проект «Без правил» производства кинокомпании 1-2-3 Production и режиссера Ивана Китаева («Бывшие») – одна из самых ярких сериальных премьер этого года, оцененная пользователями «КиноПоиска» на 7,6/10 и удостоенная множества положительных отзывов. Новые серии – с 21 ноября по будням, с понедельника по четверг, в 22:15 на ТВ-3.

Фото: ТВ-3

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