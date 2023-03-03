Как правильно ухаживать за волосами? Лайфхаки от стилиста-парикмахера Евгения Жука

25 февраля стартовало новое шоу на телеканале ТНТ – «Бьюти Баттл», где 16 участников борятся за денежный приз в размере 1 миллиона рублей и за звание лучшего парикмахера страны. Работу мастеров будет оценивать компетентное жюри, в состав которого входит бьюти-эксперт, стилист-парикмахер Евгений Жук. Евгений поделился с нами своими лайфхакми по уходу за волосами.

- Какие стайлинг-средства утяжеляют волосы? А какие нет?

Все зависит от структуры волос. Тонкие или пористые волосы могут утяжелить практически все стайлинг-средства, в том числе и кремовые, если их нанести слишком много и не дать волосам высохнуть перед укладкой. Также это происходит, когда в составе есть воск или масло. Нужно понимать, что чрезмерное применение любого средства может утяжелить вашу укладку, и вы захотите поскорее помыть голову. Во всем нужна мера.

- Действительно ли резинка для волос истончает структуру волоса и делает их более ломкими?

Если постоянно туго фиксировать в одном месте волосы, как, например, делают танцовщицы, резинкой или заколкой, то они могут повредить их, создавая определенное трение.

- Можно ли расчесывать волосы сразу после мытья головы? Или лучше немного подождать?

Вы помыли голову, и слегка подсушили полотенцем, убрав лишнюю влагу. После этого можно приступать к расчесыванию, но делать это надо не мелкой расческой, потому что, когда волосы влажные, они максимально спутанные. В момент, когда вы начинаете жестко расчесывать волосы, вы их повреждаете. Чаще всего волос портится именно во время расчесывания, а не в момент окрашивания. При окрашивании они могут истончатся, а во время расчесывания они ломаются и рвутся. Используйте широкий гребень с крупными пролетами между зубьями и не спеша расчесывайте, начиная с кончиков. Тут не надо применять силу. Если такого гребня нет, то аккуратно расчесывайте волосы пальцами. После того как вы расчесали волосы от кончиков до корней, дайте им высохнуть самим либо высушите феном на слабом режиме. Если у вас густые волосы, используйте массажную щетку, она мягкая и не повредит волосы. Но все это надо делать максимально аккуратно.

- Если девушка планирует отрастить волосы, как часто нужно подстригать кончики, и нужно ли это?

Я считаю, что концы нужно подстригать каждые три месяца. Дело в том, что со временем от повреждений или негативного внешнего воздействия они могут ломаться, потому что плохо расчесываются. Если не освежать срез стрижки, то при расчесывании они будут путаться, ломаться в разных местах, рваться у корней. Такие концы сокращают длину, получается, что от корней волосы растут, а на концах ломаются. Процесс роста волос стоит на месте. Все зависит от структуры волос, и у каждого человека свой темп роста волос, это зависит от гормонального фона, от состояния здоровья организма в целом, от наличия в организме тех витаминов, которые необходимы для здорового роста волос. Их недостаток приводит к тому, что волосы отрастают медленно. Есть люди, которым вообще ничего не надо делать, волосы растут так быстро, что они не успевают их стричь. Нужно присматриваться к себе, следить за здоровьем. И раз в три месяца освежать срез прически.

- Как правильно использовать сухой шампунь? Есть мнение, что частое использование сухого шампуня – вредно для волос. Так ли это?

Нужно помнить, что сухой шампунь не очищает голову, он лишь слегка абсорбирует и создает эффект талька на волосах. Если у вас грязная голова, от она останется такой же, плюс, к этому добавится сухой шампунь. Это спрей дает напыление, этого они за счёт образовавшейся сухости в прикорневой зоне теряют вязкость, которая появляется когда волосы еще не грязные, но и уже не свежие. Под вязкостью я подразумеваю естественный процесс выделения себума, волосы уже не выглядят также свежо как после мытья. Сухой шампунь подсушивает корни, от этого появляется эффект объема, особенно на пушистых волосах. Отмечу, если вы используете сухой шампунь для прямых и тонких волос, которые быстро пачкаются и выглядят прилизанными, то на таких волосах мне вообще не нравится, как он работает. Либо он вообще не дает никакого эффекта, либо просто пачкает голову. Такой шампунь больше подходит для кудрявых, пористых, пушистых волос. Он отлично заходит в прикорневую зону, особенно если мы говорим о блондинках.

- Весна не всегда радует нас теплой погодой, и приходится носить головные уборы или платки, волосы часто электризуются. Какие средства помогут снять «напряжение»?

Волосы электризуются, потому что они пересушены. В такую погоду я бы не рекомендовал использовать шампунь для объема. Он, как правило, чуть подсушивает волосы, чтобы они были более податливы для последующего придания объема. Пересушенными волосы чаще всего становятся из-за того, что организму не хватает воды или коллагена. Также на них отражается неправильное питание и наличие вредных привычек. Если ваши волосы очень сильно электризуются, и вы еще носите головные уборы, то я рекомендую делать собранные прически, волосы будут меньше электризоваться поскольку уже зафиксированы. Используйте увлажняющие средства: шампуни, маски, несмываемый крем-бальзам. Соблюдая эти правила, вы избежите эффекта электризации. Но как я и говорил, во всем нужно знать меру и не перебарщивать с подобными средствами, особенно когда речь идет о тонких волосах, которые электризуются чаще всего. Эффект возникает, когда вы заходите с мороза в теплое помещение, и наступает резкий перепад температур.

- Как добиться гладкости непослушных волос без ежедневного выпрямления? Есть ли альтернатива кератину?

Если у вас пушистые, завивающиеся волосы, и это их естественное состояние, то без использования стайлинг-средств и девайсов вам не обойтись. Если говорить про выпрямление с использованием кератина, это изменение структуры волос на химическом уровне. Вы разрушаете естественную структуру, вносите новые компоненты, тем самым меняя и создавая новую, искусственным образом. Когда эти компоненты вымываются, волос возвращается в свое естественное состояние и, если он был уже сильно разрушен, поврежден, обесцвечен, деформирован, а так происходит, когда к подобному виду выпрямления прибегали несколько раз, вы становитесь заложником подобной процедуры. Нужно учитывать все «за» и «против». Простая укладка — это выход. Главное помните, что вы выпариваете влагу, и ее нужно всегда компенсировать, используйте специальные средства для выпрямления и фен, приглаживая в процессе волосы расчёской, можно использовать утюжок, но аккуратно, не пережигая волос.

Смотрите шоу «Бьюти Баттл» по субботам в 9:00 на ТНТ